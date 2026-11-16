Mercedes Schumacher y su hijo Alejandro, quien desapareció el jueves en el río Neuquén. La madre tiene pocas esperanzas de encontrarlo con vida.

La mamá de Alejandro Otero, el joven de 23 años que desapareció en el río Neuquén el jueves de la semana pasada, presiente que todo terminará de la peor manera. "Asumo que ya vivo no lo voy a encontrar" , lamentó Mercedes Schumacher en una entrevista realizada por la radio LU5AM600 de Neuquén.

Las pocas expectativas de encontraron con vida surgieron tras el paso de los días sin que surjan novedades de los operativos de búsqueda que se desplegaron en el río Neuquén y el Negro, en los que participan de policías y bomberos locales y de Neuquén, personal de Prefectura Naval y del área de Protección Civil del municipio cipolenio.

La mujer expresó que el muchacho conocía los riesgos de meterse al río, porque si bien es oriundo de Puerto Madryn , desde los 8 años vive en la zona. Destacó que está conforme con la búsqueda. "Está bien hecha", enfatizó, y agradeció especialmente a la fiscalía por la labor que viene realizando. Solo se quejó porque pidió que se sumaran buzos para profundizar la búsqueda, pero que recién este lunes se sumó un grupo de especialistas.

Agredeció el acompañamiento que le brindan conocidos y amigos y aclaró que se esfuerza por mantenerse firme ante la enorme desgracia, porque "si el me viera todo el tiempo mal me vendría a retar, porque era un chico con toda las pilas".

Mercedes había pedido públicamente el acompañamiento de la comunidad para encontrar a su hijo, pocas horas después de que se produjera la desaparición. Lo hizo mediante un mensaje en Facebook. “Busco a mi hijo, mi amor, mi vida, mi héroe”, escribió la mujer en su cuenta personal, acompañando el pedido con la esperanza de obtener cualquier dato o colaboración que permita dar con el paradero del joven.

Una tarde trágica en el río

Alejandro fue visto por última vez el jueves alrededor de las 15, cuando fue al río con compañía de su novia y un amigo. Eligieron un sector ribereño ubicado en la zona del barrio Labraña de Cipolletti, sobre la costa del río Neuquén, un sector no habilitado para balneario sin servicio de guardavidas.

De acuerdo con los testimonios recabados en la investigación que conduce la Fiscalía, en un momento de la tarde, los tres ingresaron al agua a pesar de que ninguno sabía nadar. Pero la chica perdió estabilidad y comenzó a ahogarse en un sector profundo. Atero se tiró al agua logró asistirla empujándola hacia una zona segura, donde logró salir.

Sin embargo, tras poner a salvo a su pareja, el joven fue arrastrado por la fuerza de la corriente y desapareció de la superficie. De inmediato alertaron a las autoridades, y a partir de ahí se puso en marcha el operativo de rescate, que hasta el momento no ha arrojado novedades.

Impacto en Chubut

La desaparición de Alejandro no solo impactó en la región, sino que también tuvo repercusión especial en Puerto Madryn, provincia de Chubut, donde el joven y su familia mantienen fuertes vínculos. Su padre es conocido en el ámbito laboral de la ciudad, mientras que su tío también es un trabajador vinculado a la actividad portuaria y al entorno del Parque Agroforestal, informó el sitio madrynurbana.com.

Ante la dramática noticia, su padre viajó hasta Cipolletti para acompañar a la familia y seguir de cerca las tareas de búsqueda. Allí también se encuentra su madre, Mercedes, quien desde hace años reside en la región. Según trascendió, Alejandro se había trasladado recientemente al Alto Valle junto a su pareja y había conseguido trabajo en Centenario, provincia de Neuquén, iniciando una nueva etapa lejos de su ciudad natal.