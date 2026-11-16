Interceptaron y robaron a un repartidor de Mercado Libre

Un grupo de nueve personas rodeó la camioneta del trabajador durante su jornada laboral, dañó el vehículo y le sustrajo sus pertenencias.

Un repartidor de Mercado Libre fue víctima de un robo en barrio Nuevo, en Roca, mientras realizaba entregas a bordo de una camioneta Renault Kangoo . El episodio ocurrió el pasado viernes , alrededor de las 19 , cuando un grupo de nueve personas interceptó el vehículo y le sustrajo sus pertenencias.

Según lo informado por la Subcomisaría 69 a ANR , el trabajador circulaba por las inmediaciones de las calles Cisnes e Islas Orcadas . El hecho se desencadenó cuando se dirigía a concretar un envío ubicado sobre calle Islas Orcadas al 3900 .

En ese sector, el conductor se encontró con nueve personas que estaban quemando una silla en la vía pública. Al advertir su paso, el grupo rodeó el utilitario y comenzó a patear la carrocería.

El robo dentro del vehículo y los elementos sustraídos

El repartidor transitaba con las ventanillas delanteras bajas al momento del ataque. En medio de las agresiones contra la camioneta, uno de los integrantes del grupo introdujo su mano en el habitáculo y tomó una billetera junto a un papel doblado que contenía dinero en efectivo.

Tras concretarse la sustracción, el trabajador logró maniobrar y retirarse del lugar. Entre los elementos robados se encontraba su documentación personal, una licencia de conducir profesional y distintas tarjetas bancarias y de débito, además de $100.000 en efectivo guardados en el papel.

Daños materiales e intervención judicial

A raíz de los golpes recibidos durante el incidente, la Renault Kangoo sufrió daños visibles en el parabrisas y en el paragolpes delantero. Asimismo, quedaron marcadas suelas de calzado en las puertas del vehículo.

Luego de que la víctima radicara la denuncia correspondiente, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de robo con la intervención de la Fiscalía N° 4. En paralelo, personal de Criminalística llevó adelante las diligencias de rigor para avanzar con la investigación del caso.