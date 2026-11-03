Quedó imputado y seguirá en libertad el hombre acusado de apuñalar al repartidor de Mercado Libre

El ataque ocurrió tras un altercado cuando el trabajador intentó dejar un envío para un vecino. El presunto agresor seguirá en libertad con medidas cautelares.

En primer plano el acusado, Hugo Álvarez, fue imputado por el ataque de una puñalada al repartido de Mercado Libre.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza de Garantías Sonia Martín le formuló cargos por el delito de “lesiones graves” a un hombre acusado de haber herido de una puñalada en el abdomen a un repartidor de Mercado Libre.

La imputación se resolvió en la audiencia realizada durante la mañana de este lunes en los tribunales de Cipolletti, en la que además le ordenó la prohibición de acercamiento a la víctima por el término de cuatro meses, lapso fijado para la finalización de la investigación penal.

Según describió la fiscal Adjunta Yesica Montenegro en su requerimiento, la agresión se produjo poco después del mediodía del sábado 3 de octubre último en la vereda de la calle Alem 440 , donde funcionaba una tienda propiedad del hermano de Hugo Fernández Álvarez , responsabilizado por el hecho.

Hasta esa dirección había llegado la víctima, Santiago Gómez quien debía entregar una encomienda a un domicilio vecino. Todo indica que no encontró el destinatario, por lo que intentó dejar el envío en el comercio, donde se encontraba Álvarez, a quien no conocía previamente.

El relato fiscal agregó que estalló una discusión que terminó con la víctima apuñalada, mientras que el sospechoso escapó del lugar. Una hipótesis indicaba que Álvarez se negó a recibir el paquete, alegando que no era para él, lo que desató el altercado que terminó con el puntazo con un arma blanca tipo navaja “sevillana”.

Gómez fue asistido por un comerciante cercano que vio el incidente y se convirtió en un testigo clave para la causa. Mientras que el trabajador fue trasladado al hospital local y luego a una clínica privada de Neuquén por requerimiento de su ART, donde logró reponerse.

Alem al 400, pleno centro de Cipolletti, donde el repartidor de Mercado Libre fue apuñalado. Tras escapar, el acusado de la agresión se presentó en la Fiscalía con un abogado. Archivo

Algunas horas después el prófugo se entregó en la Fiscalía acompañado por un abogado, pero quedó en libertad, tras fijar domicilio y ponerse a disposición para tramitar la causa iniciada en su contra.

La fiscalía sustentó la acusación en diversos indicios de prueba, como entrevistas a vecinos -el más relevante fue quien lo auxilió y llamó a la policía- y personas que circulaban por el lugar, efectivos policiales que intervinieron, informes médicos correspondientes y las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas, que también fueron de vital importancia. Una de ellas fue la del comercio del propio hermano. Montenegro destacó puntualmente en este aspecto que uno de los dispositivos captó “con nitidez” la secuencia completa del ataque.

Seguirá en libertad, pero lejos de la víctima

Como medida cautelar, la parte acusadora solicitó una prohibición de acercamiento y un impedimento total de contacto por cualquier vía, por lo que podrá seguir en libertad.

Le recalcaron que no podrá comunicarse con Gómez, dado que habría intentado conocer como se encontraba de salud, pero que él rechazó cualquier tipo de aproximación.

El defensor particular, Patricio Vallejos, no presentó objeciones a la formulación de cargos ni a la calificación legal propuesta. Tampoco cuestionó la medida cautelar. Solo puso de relieve que carecía de antecedentes penales y que se puso a disposición de la Justicia.

Al finalizar la audiencia, la jueza de garantías Sonia Martín resolvió dar por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal previa por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso las medidas cautelares tal cual pidió la fiscal.