El acusado de apuñalar al repartidor de Mercado Libre se presentó en la Fiscalía y quedó en libertad

La víctima sufrió un puntazo en el abdomen y sigue internada en Neuquén, con evolución favorable. El sospechoso se puso a disposición de la Justicia.

Alem al 400, pleno centro de Cipolletti, donde el repartidor de Mercado Libre fue apuñalado. Tras escapar, el acusado de la agresión se presentó en la Fiscalía con un abogado.

El hombre acusado de haber herido de una puñalada al repartidor de Mercado Libre oriundo de Neuquén se presentó voluntariamente en la Fiscalía de Cipolletti acompañado por un abogado y quedó en libertad, tras fijar domicilio y ponerse a disposición para tramitar la causa iniciada en su contra.

Mientras que la victima continúa internada en una clínica de la capital neuquina. Fuentes policiales y judiciales confirmaron que se encontraba estable y su vida no correría peligro.

De todos modos, su delicado estado de salud aún no le permitió brindar su versión de los hechos . Las autoridades esperan que esté en condiciones para poder escuchar su testimonio, considerado clave para describir la imputación. En tanto que la gravedad de las heridas también determinará la calificación delictiva que le enrostrarán. Se presume que la audiencia de formulación se realizará en el transcurso de esta semana, ni bien declare el lesionado.

Estefania Petrella

El ataque se produjo el último sábado 3 de octubre, día en que Cipolletti cumplía su 123 aniversario. De acuerdo a lo que reconstruyó la policía, el trabajador se presentó en un domicilio de la calle Alem al 400, pleno centro de la ciudad, con el objetivo de entregar un paquete. Sin embargo, al entrevistarse con un hombre que se encontraba en el lugar se produjo una discusión que escaló en agresividad, hasta que el supuesto destinatario de la encomienda extrajo un arma blanca y le asestó un profundo puntazo al distribuidor en la zona abdominal.

Tras el cuchillazo, el sospechoso escapó del lugar, en tanto que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Cipolletti y de allí a un sanatorio de Neuquén "por cuestiones de ART", informó el comisario Leonardo Barra, jefe de la Comisaría 32 del barrio La Paz, que intervino por jurisdicción.

El personal policial a su cargo desplegó un notable operativo en el lugar donde se produjo el sangriento incidente, que incluyó el acordonamiento del frente del inmueble y el corte de la circulación vehicular en la mano norte. También acudieron al lugar integrantes del equipo del Gabinete de Criminalística, que realizó los peritajes de rigor en busca de indicios.

La hipótesis del ataque

La investigación en curso deberá establecer las causas de la violenta agresión. Está descartado que el episodio se haya producido por un robo. Las imágenes de cámaras de seguridad del sector y el aporte de posibles testigos serán relevantes para acumular información.

"Que quede claro que no hubo ataque a la propiedad ni nada de eso, sino que por esa discusión terminó lesionada la persona que repartía el paquete", destacó el jefe policial.

La hipótesis que maneja la Policía indica el presunto autor del cuchillazo se negó a recibir el envío, alegando que no era para él, lo que desató el altercado que terminó con el repartidor apuñalado.