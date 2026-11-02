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Frutazo en la UNCo con muchas actividades: productos al costo directos desde la chacra

La Universidad Nacional del Comahue realizará una nueva edición de la feria de frutas y verduras regionales que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Agrarias (Cinco Saltos)

Frutazo en la UNCo con muchas actividades: productos al costo directos desde la chacra

Frutazo en la UNCo con muchas actividades: productos al costo directos desde la chacra

 Claudio Espinoza

La Universidad Nacional del Comahue invita a participar de la 16° edición del Frutazo, que se realizará el viernes 6 de noviembre, de 12 a 17 horas, en la Facultad de Ciencias Agrarias (Cinco Saltos). Esta edición propone ampliar los espacios de participación e intercambio entre la universidad y la comunidad.

Durante la jornada habrá charlas abiertas sobre el sector productivo y experiencias de las cátedras universitarias; la presentación del libro "La casa de barro", a cargo de su autor, Jorge Belanko; y un espacio de estudiantes de Enfermería que realizarán controles de presión arterial. También participará la Feria del Claustro Nodocente, sumando producciones y experiencias de quienes forman parte de la vida universitaria.

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La propuesta se complementa con la tradicional feria de productores y emprendedores y un festival cultural con música local, arte y expresiones locales.

Desde la organización, señalaron que el "Frutazo" es una invitación a compartir lo que sabemos, reconocer lo que otros tienen para enseñar y generar nuevos vínculos. Una universidad que se construye también cuando abre sus puertas, sale al encuentro de su comunidad y hace circular sus saberes.

Quiénes serán parte y qué se puede comprar

Hasta el momento, más de diez productores del Alto Valle se acercarán desde Contralmirante Cordero, Plottier, Cipolletti, Balsa de las perlas y Centenario.

Para esta edición se confirmó que se venderán manzanas -en transición agroecologica- a $1200 el kilo (sin límite de compra). Además se comercializarán hortalizas, miel, hongos, frutos rojos, huevos, mermeladas, escabeche y charcutería , bioinsumos y botiquín natural.

Por otra parte, se incluirán bolsones de fruta y verduras de la "Cooperativa Manos que Siembran" a $25mil pesos (7 variedades de verduras y frutas + 1/2 de huevo + producto sorpresa). Por stock lmitado se insta a los interesados a reservar el suyo mediante la cuenta de instagram @frutazodelaunco.

Consultados sobre una próxima edición, fuentes consultadas confirmaron a LM Cipolletti que el próximo encuentro será el viernes 4 de diciembre en la facultad de Turismo, en el marco del festival cultural "InquietArte " en defensa de la educación pública y gratuita.

Una feria para crear puentes entre la Universidad y la comunidad

El Frutazo es una feria universitaria y comunitaria, organizada por el Frente estudiantil Encuentro Comahue, que conecta de manera directa a los pequeños productores de Cipolletti, Centenario, Plottier, Vista Alegre y demás localidades para ofrecer productos frescos a precios accesibles.

Durante la jornada, las personas que asistan podrán comprar directamente a los chacareros, sin intermediarios que encarezcan la cadena de producción y por ende el precio final del producto. Por esta razón, se garantizarán los precios bajos en todos sus productos.

Además, los precios accesibles también permiten comprar en cantidad frutas y verduras, la posibilidad de realizar conservas, compota o alimentos congelados, para una mayor organización familiar de la alimentación.

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