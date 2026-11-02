Impulsan talleres de oficios para potenciar el empleo y la autonomía económica en Río Negro

Provincia y Nación articulan acciones para brindar herramientas de empleo y financiamiento a participantes de talleres de formación en Río Negro.

El Gobierno de Río Negro y Nación avanzaron en la articulación de acciones para acompañar a quienes participan de talleres de formación en oficios, facilitando el acceso a capacitación, asistencia técnica y apoyo económico para impulsar emprendimientos propios y generar nuevas oportunidades de inserción laboral.

En este marco, el subsecretario de Prevención del Delito y Participación Comunitaria, Yeison Guzmán , mantuvo una reunión de trabajo con Gabriela Avit y Gastón Larreguy , referentes del Programa Empleo Independiente de la Agencia Territorial Viedma , dependiente de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación . El encuentro, realizado este 2 de noviembre de 2026 , permitió coordinar herramientas de acompañamiento para transformar conocimientos en proyectos productivos.

La propuesta está destinada a participantes de los talleres de carpintería, soldadura y mecánica de motos, a cargo del psicólogo social Gabriel Riera , de la Delegación Atlántica de la subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria . Dichas capacitaciones se desarrollan en articulación con el ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro .

Río Negro anunció el fortalecimiento de los cursos de oficios.

Capacitación y asistencia económica para emprendedores

El objetivo principal es dar continuidad a los procesos de formación y generar condiciones para que las personas puedan avanzar hacia la autonomía económica. Para lograrlo, se realizará un seguimiento de los participantes, identificando sus capacidades e intereses para acompañarlos en la búsqueda de oportunidades laborales, el desarrollo de emprendimientos individuales o la conformación de proyectos asociativos.

En este sentido, el Programa Empleo Independiente ofrece formación en gestión de microemprendimientos, formulación de planes de negocio y desarrollo de habilidades comerciales, identificación de potenciales clientes y trabajo en equipo. El esquema incluye una etapa de capacitación intensiva de dos meses para organizar y planificar cada actividad productiva.

Inclusión laboral como política de prevención

Además de la formación técnica, la iniciativa prevé asistencia técnica y financiera. Esto comprende incentivos económicos y subsidios no reembolsables destinados a la adquisición de herramientas, máquinas, insumos y equipamiento necesario para sostener los proyectos en el tiempo.

Esta reunión constituye la segunda instancia de trabajo desarrollada durante el año y representa un avance en la vinculación entre la provincia de Río Negro y los organismos nacionales. Impulsada desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, la medida entiende la capacitación e inclusión laboral como componentes fundamentales de una política integral de prevención del delito.