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Impulsan talleres de oficios para potenciar el empleo y la autonomía económica en Río Negro

Provincia y Nación articulan acciones para brindar herramientas de empleo y financiamiento a participantes de talleres de formación en Río Negro.

Río Negro anunció el fortalecimiento de los cursos de oficios.

Río Negro anunció el fortalecimiento de los cursos de oficios.

El Gobierno de Río Negro y Nación avanzaron en la articulación de acciones para acompañar a quienes participan de talleres de formación en oficios, facilitando el acceso a capacitación, asistencia técnica y apoyo económico para impulsar emprendimientos propios y generar nuevas oportunidades de inserción laboral.

En este marco, el subsecretario de Prevención del Delito y Participación Comunitaria, Yeison Guzmán, mantuvo una reunión de trabajo con Gabriela Avit y Gastón Larreguy, referentes del Programa Empleo Independiente de la Agencia Territorial Viedma, dependiente de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El encuentro, realizado este 2 de noviembre de 2026, permitió coordinar herramientas de acompañamiento para transformar conocimientos en proyectos productivos.

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La propuesta está destinada a participantes de los talleres de carpintería, soldadura y mecánica de motos, a cargo del psicólogo social Gabriel Riera, de la Delegación Atlántica de la subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria. Dichas capacitaciones se desarrollan en articulación con el ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.

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Río Negro anunció el fortalecimiento de los cursos de oficios.

Capacitación y asistencia económica para emprendedores

El objetivo principal es dar continuidad a los procesos de formación y generar condiciones para que las personas puedan avanzar hacia la autonomía económica. Para lograrlo, se realizará un seguimiento de los participantes, identificando sus capacidades e intereses para acompañarlos en la búsqueda de oportunidades laborales, el desarrollo de emprendimientos individuales o la conformación de proyectos asociativos.

En este sentido, el Programa Empleo Independiente ofrece formación en gestión de microemprendimientos, formulación de planes de negocio y desarrollo de habilidades comerciales, identificación de potenciales clientes y trabajo en equipo. El esquema incluye una etapa de capacitación intensiva de dos meses para organizar y planificar cada actividad productiva.

Inclusión laboral como política de prevención

Además de la formación técnica, la iniciativa prevé asistencia técnica y financiera. Esto comprende incentivos económicos y subsidios no reembolsables destinados a la adquisición de herramientas, máquinas, insumos y equipamiento necesario para sostener los proyectos en el tiempo.

Esta reunión constituye la segunda instancia de trabajo desarrollada durante el año y representa un avance en la vinculación entre la provincia de Río Negro y los organismos nacionales. Impulsada desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, la medida entiende la capacitación e inclusión laboral como componentes fundamentales de una política integral de prevención del delito.

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