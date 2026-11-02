De Venezuela al Valle Medio: la médica que eligió Choele Choel para proyectar su futuro

La médica clínica Mariana Villanueva cumple dos años de servicio en el Hospital de Choele Choel y reafirma su decisión de radicarse en Río Negro.

De Venezuela al Valle Medio, la historia de una médica del hospital de Choele Choel.

La médica clínica Mariana Villanueva cumple dos años de desempeño en el Hospital de Choele Choel , donde se ha consolidado como un pilar en la atención sanitaria de la comunidad del Valle Medio . Su incorporación forma parte de las políticas de fortalecimiento de la salud pública impulsadas por el Gobierno de Río Negro , bajo la gestión del gobernador Alberto Weretilneck .

Tras integrarse al sistema público rionegrino procedente de la provincia de Buenos Aires , la profesional asumió responsabilidades de alta exigencia humana y técnica. En la actualidad, combina la asistencia a pacientes internados en el área de cuidados intermedios con la referencia del programa de cuidados paliativos.

En su labor cotidiana en Choele Choel , Villanueva no solo asiste a quienes se encuentran internados, sino que realiza un acompañamiento a personas que requieren cuidados paliativos tanto en el centro asistencial como en sus propios domicilios. Este ámbito se convirtió en uno de sus principales ejes de capacitación profesional desde su llegada a la localidad.

Sobre su trayectoria y la oportunidad de perfeccionarse en el sistema público provincial, la médica valoró la experiencia adquirida. “Yo he continuado en crecimiento”, afirmó al hacer balance de su tarea cotidiana, al tiempo que remarcó la importancia del trabajo en equipo y el vínculo generado con la comunidad local.

De Venezuela al Valle Medio, la historia de una médica del hospital de Choele Choel.

Un recorrido internacional con destino patagónico

Nacida en Venezuela, la historia de Villanueva incluye un extenso recorrido por el continente. Arribó a la Argentina en 2023, tras haber residido y trabajado previamente en Ecuador y Perú. Antes de su llegada a la Patagonia, dio sus primeros pasos laborales en el país en el hospital de la ciudad de Necochea.

Pese a las diferencias climáticas entre el Caribe y el sur argentino, la profesional encontró en la provincia un espacio ideal para proyectar su vida. “He vivido en otros lugares, viví en Ecuador, viví en Perú, pero Argentina se siente como casa. Entonces, la realidad es que acá me voy a quedar”, expresó sobre su elección. Además, destacó el entorno geográfico de la región al señalar que “el sur es bellísimo”.