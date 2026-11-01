Río Negro completó el pago de sueldos: ¿cuánto dinero se inyectó en la economía provincial?

El Ejecutivo abonó los haberes de octubre en una sola jornada a los tres poderes del Estado, generando previsibilidad y movimiento comercial.

Río Negro pagó los sueldos a todos los trabajadores estatales e inyectó más de diez mil millones de pesos a la economía provincial.

El Gobierno de Río Negro efectivizó la cancelación de los sueldos correspondientes al mes de octubre para la totalidad del personal de la Administración Pública Provincial. La liquidación salarial se realizó de manera unificada este sábado 31 de octubre , alcanzando a los trabajadores de los tres poderes del Estado estatal.

Esta erogación salarial significó un fuerte impacto económico para la provincia, volcando una suma total de $120.885 millones a la economía regional. De acuerdo con la información oficial, el desembolso busca dar previsibilidad a las familias rionegrinas y movilizar la actividad comercial y de servicios en las distintas ciudades.

Según los datos informados por el Ministerio de Hacienda , el monto millonario destinado al pago de haberes del personal estatal se distribuyó entre las áreas operativas de la siguiente manera:

Río Negro depositó los sueldos de los estatales el sábado 31 de octubre.

Educación : $53.444 millones.

Salud : $19.978 millones.

Poderes y Órganos de Control : $20.989 millones.

Seguridad y Policía : $16.405 millones.

Organismos Provinciales Varios: $10.067 millones.

Actualización por inflación y planificación de recursos

Para el caso de los empleados dependientes del Poder Ejecutivo, las liquidaciones incluyeron un incremento salarial del 4,18%. Este porcentaje responde a la actualización acordada en la mesa paritaria para compensar el impacto inflacionario del último bimestre.

Desde la gestión que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck destacaron que el cumplimiento de los salarios en una única jornada responde a la planificación financiera y a la administración de los recursos del Estado rionegrino.