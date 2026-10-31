Problemas de agua en Cipolletti: las razones de ARSA y hasta cuándo habrá baja presión
Aguas Rionegrinas emitió un comunicado para dar a conocer los motivos de la merma del servicio. Las recomendaciones hasta que todo vuelva a la normalidad.
La empresa Aguas Rionegrinas emitió un comunicado oficial en el que informa sobre afecciones en el suministro de agua potable que impactan directamente en el sector este de Cipolletti.
Según detalló la firma, la situación se debe a la ejecución de trabajos de mejoramiento que se realizan en el sistema de Fernández Oro. Ante este escenario, fue necesario detener temporalmente los filtros de producción, una maniobra operacional que repercute directamente en la presión del agua que se distribuye a los usuarios cipolleños.
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La eventualidad genera episodios de baja presión de agua en diversos cuadrantes de la zona Este. Entre los vecindarios afectados se encuentran:
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Barrio La Falda
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Los Patricios
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Las Calandrias
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El Distrito Vecinal
Se prevé que los niveles habituales de presión del servicio se recuperen progresivamente durante la jornada, una vez que el funcionamiento de los filtros quede completamente normalizado.
Recomendaciones para los vecinos y vías de contacto
Desde Aguas Rionegrinas instaron a la comunidad a hacer un uso racional del recurso cuidando las reservas domiciliarias. Además, aconsejaron que, en caso de no contar con un tanque de agua, se guarde líquido en envases previamente lavados para cubrir necesidades prioritarias mientras perduren los trabajos.
Para efectuar consultas, reclamos o despejar dudas, los usuarios tienen a disposición las siguientes vías de comunicación:
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Línea telefónica gratuita: 0800-999-24827
Línea de WhatsApp: 2920 402808
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