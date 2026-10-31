Problemas de agua en Cipolletti: las razones de ARSA y hasta cuándo habrá baja presión

Aguas Rionegrinas emitió un comunicado para dar a conocer los motivos de la merma del servicio. Las recomendaciones hasta que todo vuelva a la normalidad.

Baja presión y poca agua en algunos barrios de Cipolletti.

La empresa Aguas Rionegrinas emitió un comunicado oficial en el que informa sobre afecciones en el suministro de agua potable que impactan directamente en el sector este de Cipolletti .

Según detalló la firma, la situación se debe a la ejecución de trabajos de mejoramiento que se realizan en el sistema de Fernández Oro . Ante este escenario, fue necesario detener temporalmente los filtros de producción , una maniobra operacional que repercute directamente en la presión del agua que se distribuye a los usuarios cipolleños.

La eventualidad genera episodios de baja presión de agua en diversos cuadrantes de la zona Este. Entre los vecindarios afectados se encuentran:

Barrio La Falda

Los Patricios

Las Calandrias

El Distrito Vecinal

Se prevé que los niveles habituales de presión del servicio se recuperen progresivamente durante la jornada, una vez que el funcionamiento de los filtros quede completamente normalizado.

Tras el corte, podría haber baja presión en distintos barrios.

Recomendaciones para los vecinos y vías de contacto

Desde Aguas Rionegrinas instaron a la comunidad a hacer un uso racional del recurso cuidando las reservas domiciliarias. Además, aconsejaron que, en caso de no contar con un tanque de agua, se guarde líquido en envases previamente lavados para cubrir necesidades prioritarias mientras perduren los trabajos.

Para efectuar consultas, reclamos o despejar dudas, los usuarios tienen a disposición las siguientes vías de comunicación: