Un ataque a tiros, un arma cargada y cuatro detenidos: qué ocurrió

Dos procedimientos policiales permitieron secuestrar una pistola calibre 22 y una motocicleta. La Justicia investiga distintos hechos de violencia.

Dos procedimientos y cuatro detenidos, el resultado de la policía en Viedma en pocas horas.

Dos procedimientos policiales realizados en Viedma terminaron con cuatro hombres aprehendidos en el marco de investigaciones por distintos hechos delictivos . Los operativos permitieron secuestrar un arma de fuego y una motocicleta, además de concretar una detención ordenada por la Justicia.

El primero de los episodios ocurrió este jueves, alrededor de las 18:30, en el sector del IDEVI, donde efectivos de la Brigada Rural intervinieron tras recibir una alerta por presuntas detonaciones de arma de fuego.

El aviso fue emitido por el Comando 911, que informó sobre disparos en inmediaciones de una chatarrería ubicada al fondo de calle 30. La situación motivó un despliegue policial para determinar qué había ocurrido.

Denunció que le dispararon y le robaron la motocicleta

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a un joven de 18 años, quien denunció que momentos antes había sido interceptado por varios hombres mientras circulaba a bordo de su motocicleta.

Según su relato, uno de los involucrados lo habría amenazado con un arma de fuego y efectuado varios disparos. Posteriormente, los sospechosos le habrían sustraído el rodado y escapado del sector.

Con los datos aportados por el damnificado, los efectivos iniciaron un rastrillaje por los alrededores y localizaron a tres hombres que buscaban elementos entre los pastizales, en las inmediaciones de una casilla.

Durante el procedimiento, los policías identificaron a uno de los individuos señalados por la víctima. El operativo contó con la colaboración de la Brigada Motorizada y personal de la Comisaría 38ª.

Secuestraron un arma calibre 22 y ordenaron tres aprehensiones

Las recorridas permitieron encontrar una pistola calibre 22 que tenía una munición alojada en la recámara. También se secuestró una motocicleta utilizada por los hombres identificados durante la intervención policial.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Además, se ordenó la aprehensión de los tres sospechosos y una prueba de parafina a uno de ellos.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar si los elementos secuestrados están vinculados con el ataque denunciado por el motociclista.

Otro detenido por amenazas, lesiones y abuso de armas

En un segundo procedimiento, realizado este viernes alrededor de las 11, personal del Cuerpo de Investigaciones de Viedma detuvo a un hombre de 21 años en el barrio Álvarez Guerrero.

Los investigadores desarrollaban tareas en el sector conocido como Loteo Silva cuando observaron al sospechoso ingresar a una vivienda. Tras identificarlo, comprobaron que tenía una orden de detención vigente.

La medida estaba relacionada con una causa judicial por amenazas agravadas, lesiones y abuso de armas. Con intervención de la Fiscalía Nº 2, los efectivos concretaron el arresto.

Finalmente, el joven fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría Primera de Viedma, a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación de los hechos que motivaron su detención.