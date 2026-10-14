Educación presentó a UNTER una propuesta con ajustes por inflación para octubre, noviembre y diciembre. También evalúa pagar una suma extraordinaria por única vez.

Sueldos docentes en Río Negro: cuánto ofreció el Gobierno y qué aumentos prevé para fin de año.

El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta salarial al gremio docente UNTER para el último tramo de 2026. La oferta contempla aumentos automáticos vinculados a la inflación y un incremento del 4,18% en octubre , calculado a partir del promedio de los índices de precios de Viedma y Nación correspondientes a agosto y septiembre.

La propuesta se expuso durante una nueva reunión paritaria realizada en la Secretaría de Trabajo provincial, con representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y de la organización sindical.

Según lo informado por Educación, el esquema contempla actualizaciones automáticas sobre el sueldo bruto, sobre todos los conceptos, tomando como referencia el promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma y el nacional.

Para octubre, el incremento previsto es del 4,18%, en función de la variación promedio de los índices de agosto y septiembre de 2026.

La propuesta también incluye una actualización automática para diciembre, que se calculará con el promedio de los IPC de Viedma y Nación correspondiente a octubre.

En cuanto a noviembre, el esquema presentado también contempla ajustes automáticos por inflación.

Una suma extra que todavía está en evaluación

Además de los aumentos vinculados a la inflación, el Gobierno provincial evalúa abonar una suma no remunerativa por única vez.

El monto y las condiciones de ese posible pago todavía no fueron comunicados. Desde Educación indicaron que la información se dará a conocer oportunamente.

Cuándo volverán a reunirse el Gobierno y UNTER

Durante el encuentro también se acordó avanzar con mesas de trabajo para analizar y tratar diferentes temas pendientes entre las partes.

Además, se propuso realizar una nueva reunión paritaria entre la última semana de noviembre y la primera quincena de diciembre, con el objetivo de continuar las negociaciones salariales.

Quiénes participaron de la reunión paritaria

Por el Gobierno provincial participaron la secretaria de Educación, Silvia Arza; los vocales gubernamentales Romina Procoppo y Fabio Sosa; la secretaria general del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda, y la secretaria de Administración, Mónica Temprano.

En representación de UNTER estuvieron la secretaria general, Laura Ortiz; el secretario adjunto, Félix Mauricio Ovadilla; la secretaria gremial, Gabriela Cecilia Aguilar, y otros integrantes de la conducción sindical y del equipo legal.