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Le ordenaron que frene y aceleró su F-100 en plena ruta 6: qué llevaba oculto

Intensa persecución policial en la región. El operativo estuvo a cargo del personal del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba.

Sorpresa en un operativo de control de tránsito.

Sorpresa en un operativo de control de tránsito.

Un automovilista fue interceptado por la Policía tras darse a la fuga durante un operativo de control vehicular en cercanías del sector Tres Cruces. Al ser alcanzado, las autoridades constataron que transportaba cerca de 100 kilos de carne vacuna en condiciones insalubres y de manera clandestina.

El operativo estuvo a cargo del personal del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba, quienes realizaban tareas de prevención sobre la intersección de las rutas provinciales 6 y 7.

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La maniobra comenzó cuando los efectivos le hicieron señas al conductor de una camioneta Ford F-100 para que aminorara la marcha y se detuviera. Lejos de acatar la orden, el sujeto aceleró e intentó huir a gran velocidad, lo que desencadenó un seguimiento controlado que culminó con su interceptación varios kilómetros más adelante sobre la Ruta 6.

Las irregularidades que detectó la policía

Durante la inspección del rodado, la policía descubrió la mercadería oculta en la caja del vehículo:

  • Falta de cadena de frío: Alrededor de 100 kilos de carne bovina eran trasladados cubiertos únicamente por una lona, sin la refrigeración correspondiente.

  • Irregularidades sanitarias: La carga carecía de documentación sanitaria, sellos de inspección oficial y marcas visibles que acreditaran su procedencia.

Ante el riesgo para la salud pública y la clara infracción a la legislación ganadera provincial, las autoridades procedieron al decomiso total de la carne para su posterior incineración, labrando las actas de rigor con la presencia de testigos.

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