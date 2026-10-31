Le ordenaron que frene y aceleró su F-100 en plena ruta 6: qué llevaba oculto

Intensa persecución policial en la región. El operativo estuvo a cargo del personal del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba.

Sorpresa en un operativo de control de tránsito.

Un automovilista fue interceptado por la Policía tras darse a la fuga durante un operativo de control vehicular en cercanías del sector Tres Cruces . Al ser alcanzado, las autoridades constataron que transportaba cerca de 100 kilos de carne vacuna en condiciones insalubres y de manera clandestina .

El operativo estuvo a cargo del personal del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba , quienes realizaban tareas de prevención sobre la intersección de las rutas provinciales 6 y 7 .

La maniobra comenzó cuando los efectivos le hicieron señas al conductor de una camioneta Ford F-100 para que aminorara la marcha y se detuviera. Lejos de acatar la orden, el sujeto aceleró e intentó huir a gran velocidad, lo que desencadenó un seguimiento controlado que culminó con su interceptación varios kilómetros más adelante sobre la Ruta 6 .

Las irregularidades que detectó la policía

Durante la inspección del rodado, la policía descubrió la mercadería oculta en la caja del vehículo:

Falta de cadena de frío: Alrededor de 100 kilos de carne bovina eran trasladados cubiertos únicamente por una lona, sin la refrigeración correspondiente.

Irregularidades sanitarias: La carga carecía de documentación sanitaria, sellos de inspección oficial y marcas visibles que acreditaran su procedencia.

Ante el riesgo para la salud pública y la clara infracción a la legislación ganadera provincial, las autoridades procedieron al decomiso total de la carne para su posterior incineración, labrando las actas de rigor con la presencia de testigos.