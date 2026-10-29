Un hombre intentó robar mercadería por más de $60 mil en un supermercado de Cipolletti

El sospechoso, de 46 años, fue interceptado por la seguridad privada de un comercio sobre la calle Bolivia.

Un hombre intentó robar carne y mercadería por más de $60 mil en un supermercado de Cipolletti. Foto: Archivo.

Un nuevo hecho delictivo bajo la modalidad de hurto se registró en las últimas horas en Cipolletti . Un hombre de 46 años terminó demorado tras intentar retirarse de un supermercado con varios alimentos sin abonar, superando un botín de $65.000 en mercadería .

El episodio tuvo lugar en un establecimiento comercial ubicado a la altura de la calle Bolivia al 1100. La maniobra no pasó desapercibida para el personal de vigilancia privada del local, que detectó el accionar del sospechoso y lo retuvo de inmediato hasta la llegada de la fuerza policial.

Tras la alerta recepcionada a través de los canales de emergencia, efectivos de la Comisaría 24° acudieron al lugar. Al proceder con la identificación del sujeto y realizarle la requisa superficial de rutina , confirmaron la presencia de los elementos sustraídos entre sus prendas.

Según detallaron las fuentes policiales, el hombre llevaba escondido un corte de carne vacuna envasada al vacío, además de paquetes de arroz, fideos y cajas de caldo. El avalúo total de los productos recuperados superó los $65 mil.

La resolución judicial

Puesta al tanto de las actuaciones, la fiscalía de turno ordenó la notificación formal del sospechoso en el marco de una causa iniciada por el delito de tentativa de hurto. Cumplimentados los trámites de rigor, el sujeto recuperó la libertad, en tanto que la totalidad de la mercadería fue restituida a los encargados del supermercado.

En Cipolletti detuvieron a un hombre con pedido de captura tras un hurto en una vivienda

Un hombre de 25 años fue demorado durante la madrugada de este martes en Cipolletti, luego de un operativo policial desplegado por un presunto hurto en una vivienda ubicada sobre la calle Molina Campos. El sujeto registraba un pedido de captura vigente y estaba acompañado por un adolescente de 14 años.

Personal de la Comisaría 4° tomó conocimiento, a través del Centro de Emergencias, de la presencia de personas en actitud sospechosa. Posteriormente, se alertó sobre un presunto hurto en un domicilio, de donde habrían sustraído computadoras, documentación y una llave vehicular.

A partir de esa información, los efectivos realizaron un operativo que permitió interceptar a ambos individuos. Durante el procedimiento, el adolescente tenía en su poder una notebook y una tablet, elementos que fueron secuestrados preventivamente por la Policía.

En paralelo, personal del Gabinete de Criminalística llevó adelante pericias en una ventana de la vivienda, por la que presuntamente se habría producido el ingreso al inmueble.

En tanto, el damnificado radicó la denuncia penal correspondiente y por disposición del fiscal de turno, el hombre de 25 años quedó demorado y fue notificado por el delito de hurto agravado por la participación de un menor.