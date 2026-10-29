Acusados por atacar a piñas y patadas a un menor en un robo quedarán un mes presos

Usaron un destornillador para agredirlo. Las cámaras del 911 fueron clave para atraparlos. Uno es de Buenos Aires y el otro de Chubut. También amenazaron a un vecino.

Bolivia y La Esmeralda, la esquina donde dos sujetos agredieron a un adolescente para robarle. También amenazaron a un vecino que auxilió a la víctima.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos a dos hombres acusados de asaltar a un adolescente en la vía pública y amenazar tanto a la víctima como a un vecino que intentó auxiliarlo. Se dispuso la prisión preventiva por el término de un mes.

Según relató la fiscal adjunta Laura Olea, el hecho ocurrió en la mañana del último martes 27 de octubre de 2026, cerca de las 7:30, en la vereda de un local comercial ubicado en Bolivia y La Esmeralda , una transitada esquina donde hay un domo del sistema de cámaras de seguridad del 911, cuyas imágenes fueron relevantes para atrapar a los sospechosos.

El menor fue interceptado por los dos imputados, quienes mediante golpes de puño y patadas —y utilizando un destornillador para amedrentarlo—, los agresores le habrían sustraído un billete de 20 mil pesos.

La secuencia fue observada por un vecino que abría su comercio enfrente del lugar, quien corrió en ayuda de la víctima. Ante esto, los delincuentes amenazaron al menor con seguir golpeándolo y le advirtieron al comerciante que le romperían los vidrios del local, tras lo cual se dieron a la fuga.

Operativo de detención

Tras una alerta emitida al sistema de emergencias y un operativo cerrojo, personal policial logró interceptar y aprehender a los sospechosos en las inmediaciones de las calles Colombia y Don Bosco. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron clave para dar con ellos.

En la audiencia realizada este jueves, la fiscal formuló cargos contra ambos acusados por los delitos de "robo agravado por el uso de arma impropia y amenazas", en concurso real y en calidad de coautores.

Como sustento de la acusación, se incorporaron el acta de procedimiento policial de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco, la denuncia de la madre del menor y la del vecino testigo, el certificado médico de la guardia del hospital local que constató las lesiones, los registros de las cámaras de seguridad del 911 que permitieron rastrear y detener a los sospechosos, y el informe del Gabinete de Criminalística que documentó el secuestro de las prendas de vestir y el destornillador utilizado en el ataque.

Estefania Petrella

La fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos imputados, fundada en los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, e indicó que se trata de personas sin arraigo en la zona, siendo uno oriundo de Buenos Aires y otro de la provincia de Chubut.

El defensor oficial que asistió a ambos imputados, Rodrigo Martínez, no cuestionó la formulación de cargos, aunque adelantó que trabajan en una teoría del caso diferente a la de la fiscalía. Además, rechazó la prisión preventiva argumentando que las circunstancias del hecho no están claras y que sus asistidos deben estar en libertad para poder ejercer su defensa. Como alternativa, propuso la implementación de pautas de conducta.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Sonia Martín dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por el término de un mes.