Ladrón se lastimó al romper una vidriera a patadas y tuvo que ser atendido en el hospital

El ladrón rompió el vidrio de una patada con la pierna derecha. Pero se lastimó con el filo del cristal y tuvo que reperir atención en el hospital.

Policías de la Comisaría 32 de Cipolletti lograron esclarecer -siguiendo un rastro de sangre- el intento de robo a una tienda de la calle La Esmeralda . El principal sospechoso fue atrapado en el hospital local , donde tuvo que asistir por las heridas sufridas en una pierna.

El hecho ocurrido durante la madrugada de este domingo , cuando recibieron una comunicación del Comando Radioléctrico que los alertaba acera de la rotura de la vidriera de un local de venta de ropa en un sector donde abundan comercios de distintos rubros.

Una patrulla de uniformados fue hasta el lugar y encontraron el vidrio de la puerta de una tienda totalmente destruido. Pero además también había un enorme charco de sangre y un reguero que indicaba la dirección que había tomado el autor.

Tras el rastro de sangre

Los efectivos entonces siguieron las manchas de sangre hasta una vivienda cercana, donde una mujer les informó que instantes antes un familiar había llegado con una hemorragia, y había sido trasladado al hospital Pedro Moguillansky, por lo que se dirigieron hasta ese establecimiento.

Allí el personal policial confirmó que un hombre de 38 años de edad ingresó con una herida en el pie derecho que requería sutura, y que estaba en observación, informaron fuentes de la fuerza.

Paralelamente, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad y se tomó contacto con la propietaria del comercio, quien verificó la rotura del vidrio, aunque no advirtió faltantes de mercadería.

Ladrón lastimado 3

Tras el trabajo del Gabinete de Criminalística y la toma del testimonio correspondiente, se informó a la Fiscalía de turno, que dispuso que el involucrado sea trasladado a la unidad policial una vez estabilizado, para proceder a su imputación por el delito de tentativa de robo.

De acuerdo a lo que se pudo observar en las imágenes difundidas por la Policía, el autor primero rompió la parte superior del vidrio. Aunque luego atacó la parte de abajo. Hizo un agujero por donde se supone que pretendía meterse, pero en la patada resultó herido por el filo del cristal, que quedó manchado por un hilo de sangre, mientras que frente a la puerta se formó un enorme charco, que luego marcó el rumbo del prófugo.

Aprovechó un descuido y se robó una camioneta

Un hombre denunció en la Subcomisaría 82 de Balsa Las Perlas que una mujer le robó su camioneta mientras se encontraban en una vivienda de la zona del barrio Costa Esperanza, en el poblado cipoleño. Fue el domingo en horas de la madrugada. El damnificado dijo que aprovechándo un descuido de su parte, se subió al rodado y se lo llevó, junto con documentación, dinero y otros elementos personales.

Camioneta robada Las Perlas

Tras la denuncia, el vehículo fue ubicado en la provincia de Neuquén por personal de la Comisaría 44, quienes procedieron a su secuestro al constatar que una mujer circulaba en él. Inmediatamente se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el traslado de la involucrada para su imputación en la causa por hurto.

La camioneta quedó a disposición del Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes. Finalizado ese procedimiento, el rodado será entregado a su propietario, completando así una intervención efectiva entre unidades policiales de ambas jurisdicciones.