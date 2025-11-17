Bomberos luchan contra un incendio de pastizales cerca de una estación de servcios

Se quema un predio rural ubicado en Ruta 65 y Julio Salto. Bomberos y Policía trabajan en el lugar. Hay una gran humareda en todo el sector.

Un incendio de pastizales se desató poco después del mediodía en un predio ubicado al lado de la estación de servicios Shell, ubicada en el cruce de la Ruta Provincial 65 y la calle Julio Dante Salto , que conduce a la Isla Jordán.

Al menos dos dotaciones del Cuartel de Bomberos local con el apoyo de efectivos de la Policía Montada luchaban para impedir la propagación de las llamas, favorecidas por el intenso viento predominante del sudoeste.

El siniestro, cuyas causas no habían sido establecidas, afectó un cuadro abandonado, donde crece la maleza silvestre sin control. El fuego había tomado varios álamos plantados al borde de las acequias paralelas a la calle Salto.

Cipolletti - incendio de maleza se desató a metros de una estación de servicios

La intensa humareda llegaba hasta el sector de la ruta, aunque no dificultaba al menos por ahora la circulación vehicular.

Pese a la cercanía las llamas y la orientación de las ráfagas no se habían aproximado a la estación de servicios, en cuya parte posterior más cercana al evento tiene un lavadero de autos y una gomería, con neumáticos acumulados en el exterior. La atención comercial era normal.

El viento complica la labor de los Bomberos

Los Bomberos cipoleños además de trabajar para apagar el fuego se encontraron con el fuerte viento que dificultaba la tarea.

Las condiciones climáticas adversas habían sido anticipado por el municipio cipoleño, desde donde se pidió a los vecinos tomar precauciones.

En un comunicado difundido a primera hora de la mañana de este lunes, advirtieron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) advirtieron que será "una jornada de viento fuerte en la región".

El SMN emitió alerta amarilla para la región por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h. La AIC también informó sobre jornadas ventosas para hoy lunes 17 y el martes 18 de noviembre, con ráfagas que podrán superar los 70 km/h.

A través de la Dirección de Protección Civil se brindaron algunas recomendaciones a la comunidad ante el pronóstico emitido.

-Verifique que no haya árboles en mal estado en el jardín, ya que pueden caer durante una tempestad y causar daños y heridos

-Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

-Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales. Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores.

-Asegurar elementos como toldos, persianas y antenas.

-Retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.

-Los árboles ofrecen el peligro de caída y rotura de grandes ramas, precaución.

-Evitar pasar por debajo de andamios o edificios en construcción.

Ante emergencias comunicarse con la Central Municipal de Emergencias al 109.