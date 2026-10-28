Identificaron a 89 personas durante los controles en rutas y accesos. Un vehículo llamó la atención de los efectivos por un inédito detalle.

Fuerte operativo en la Ruta 22: controlaron decenas de vehículos y un hallazgo abrió una investigación.

Un control de prevención vial en el Alto Valle terminó con el secuestro de una motocicleta que presentaba una irregularidad que impedía identificarla. El procedimiento se realizó este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del kilómetro 1203, en jurisdicción de Allen.

Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial detectaron una Honda Wave de 100 cc que circulaba sin patente colocada y con faltantes de plásticos. Sin embargo, al revisar el rodado en profundidad, descubrieron que la numeración del cuadro había sido suprimida .

El procedimiento se realizó alrededor de las 18.30, cuando los agentes detuvieron la marcha de la motocicleta para solicitar la documentación correspondiente.

Durante las verificaciones, con la colaboración del Departamento Sustracción de Automotores de Viedma, constataron que el número de cuadro, ubicado debajo del asiento, había sido eliminado mediante el uso de un elemento abrasivo.

La maniobra impedía identificar la numeración original del vehículo, por lo que los efectivos procedieron al secuestro de la moto.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Allen, cuya fiscal de turno dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.

Un operativo con controles en distintos puntos

El secuestro se produjo durante un despliegue preventivo que incluyó controles sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de los kilómetros 1198 y 1203, y en la intersección de la Ruta Provincial 65 con el acceso al autódromo.

El balance del operativo fue el siguiente:

75 vehículos fiscalizados.

89 personas identificadas.

7 infracciones policiales labradas.

2 cédulas de identificación retenidas.

1 prohibición de circular registrada.

Qué fuerzas participaron del procedimiento

Del operativo participaron efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo de Allen, Cipolletti y General Roca; Canes Allen; las plantas de Verificación Automotor de Allen y Cipolletti; la Agencia Nacional de Seguridad Vial; el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti; la División Toxicomanía de Cipolletti y el Departamento Sustracción de Automotores de Viedma.

También intervinieron agentes de las Unidades Regionales V, con asiento en Cipolletti, y II, correspondiente a General Roca.

El procedimiento formó parte de los controles preventivos desplegados en distintos sectores del Alto Valle para fiscalizar vehículos, verificar documentación y detectar posibles irregularidades.