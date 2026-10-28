La lluvia del martes tomó por sorpresa a los viedmenses. En menos de una hora cayeron 20 milímetros que dejaron calles anegadas y complicaron la circulación en distintos puntos de la ciudad.

El cielo sorprendió a los vecinos de la capital rionegrina: ''Parece el hongo de una bomba nuclear". Foto: Agustin Córdoba.

Un video publicado por el sitio NoticiasNet muestra con claridad cómo se desarrolla una nube de tormenta sobre el río y genera una cortina de lluvia muy localizada . Es un fenómeno típico de las tormentas convectivas severas : intensas, pero de corta duración.

El material registrado por Agustín Córdoba , un joven oriundo de Carmen de Patagones sorprendió a los locales por el impacto visual del fenómeno sobre el río Negro.

El temporal generó distintas situaciones que requirieron la intervención del municipio. Según la información relevada sobre los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no había una alerta vigente para Viedma que advirtiera sobre un episodio de esas características. Sí se habían emitido advertencias para sectores del partido de Patagones, entre ellos la zona hacia Cardenal Cagliero , pero el área de cobertura no contemplaba un impacto directo sobre la capital rionegrina como el que se produjo.

El intendente Marcos Castro se refirió al episodio durante el lanzamiento del nuevo espacio de streaming de la Municipalidad, realizado este miércoles, y destacó la rápida intervención de los trabajadores municipales ante las situaciones que se presentaron.

“Ayer tuvimos que salir a la calle rápidamente para ir conteniendo una contingencia climática inesperada, un fenómeno extraordinario”, expresó.

En ese contexto, el jefe comunal puso en valor el trabajo que se realiza mediante el Plan Integral de Limpieza, que incluye intervenciones para el mantenimiento de las calles y procura favorecer el escurrimiento del agua.

Desagües y residuos

Las lluvias volvieron a dejar sectores anegados y reavivaron la preocupación por el funcionamiento de los sistemas de desagüe. En ese contexto, el secretario de Servicios Públicos del municipio, Juan Casadei, hizo un llamado a la responsabilidad de los vecinos por los residuos que terminan en la vía pública y pueden obstruir los conductos pluviales.