"Beltrán es más lindo que Choele Choel": la divertida frase del cantante Lisandro Aristimuño

El músico rionegrino celebró su cumpleaños en uno de los programas centrales de Urbana Play y, entre risas, defendió a su ciudad natal.

Lisandro Aristimuño volvió a demostrar que, por más escenarios que haya recorrido y reconocimientos que haya recibido, sus raíces en el Valle Medio siguen estando muy presentes. El reconocido músico rionegrino participó este lunes 26 de octubre del programa Vuelta y Media, de Urbana Play, donde protagonizó un divertido momento al hablar de Luis Beltrán , la localidad en la que transcurrió buena parte de su infancia.

La entrevista, realizada el mismo día en que el artista cumplió 48 años, permitió conocer diferentes anécdotas de su trayectoria musical, pero también dejó una particular conversación que seguramente despertará sonrisas entre los habitantes de Luis Beltrán y Choele Choel .

Todo comenzó cuando los integrantes del programa le preguntaron de dónde era . Aristimuño recordó entonces que había pasado gran parte de sus años de escuela primaria en Luis Beltrán, una pequeña localidad del Valle Medio rionegrino. Sin embargo, cuando mencionó el nombre del pueblo, el conductor Sebastián Wainraich reconoció que no sabía dónde quedaba .

Lejos de quedarse con esa respuesta, el músico encontró rápidamente una manera de ubicar geográficamente a su querida localidad.

¿Conocían Choele Choel? les preguntó a los integrantes del programa. La respuesta fue inmediata: todos dijeron que sí. Fue entonces cuando Aristimuño lanzó una frase que dejó en evidencia su cariño por el pueblo donde creció: "Beltrán está al lado y es más lindo que Choele".

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Pero la divertida defensa de Luis Beltrán no terminó allí. Entre risas y en un tono completamente humorístico, el artista agregó una declaración que bien podría representar el sentimiento de más de un beltranense: “Odio que todos conozcan a Choele Choel y no a Luis Beltrán”.

El comentario, lejos de representar una crítica hacia la ciudad vecina, fue una simpática reivindicación de sus raíces y de esa histórica particularidad que conocen muchos habitantes del Valle Medio: mientras Choele Choel suele ser una referencia geográfica reconocida, Luis Beltrán no siempre resulta tan fácil de identificar para quienes viven fuera de la región.

Y qué mejor que uno de los músicos más destacados de la Argentina para salir a defender, aunque sea entre bromas, el nombre de su querido pueblo.

Un artista que siempre remarcó su origen

Nacido en Viedma el 26 de octubre de 1978, Aristimuño suele hacer referencia a que parte de su infancia estuvo profundamente vinculada con Luis Beltrán, donde cursó varios años de la escuela primaria.

Con el paso del tiempo, aquel niño que creció en el Valle Medio se convirtió en uno de los cantautores más reconocidos de la música argentina contemporánea, construyendo una trayectoria caracterizada por su identidad artística, su sensibilidad musical y una particular combinación de sonidos provenientes del rock y el folklore.

Su obra también ha estado marcada por los paisajes, las experiencias y las emociones vinculadas con la Patagonia, una región que ocupa un lugar central en su historia personal.

A lo largo de su carrera publicó numerosos trabajos discográficos, obtuvo importantes reconocimientos y compartió escenarios con figuras destacadas de la música nacional e internacional, consolidando un estilo propio dentro de la escena argentina.

Durante su visita a Urbana Play, el músico también repasó sus comienzos interpretando versiones de canciones de rock nacional y recordó cómo terminó compartiendo experiencias con algunos de los artistas que admiraba.

La entrevista incluyó anécdotas vinculadas con figuras como Charly García, referencias a Led Zeppelin y recuerdos relacionados con Ricardo Darín. Además, Aristimuño interpretó algunas de sus canciones en formato acústico y compartió un particular festejo de cumpleaños junto a los integrantes del programa.

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Pero para los vecinos del Valle Medio, uno de los momentos más especiales de la conversación seguramente fue aquel en el que el artista dejó de lado, por unos instantes, su enorme trayectoria musical para hablar de un pequeño pueblo rionegrino.

Su divertida comparación con Choele Choel dejó una anécdota que seguramente dará que hablar en ambas localidades, donde la cercanía geográfica y los vínculos cotidianos conviven con ese particular orgullo de pertenecer a cada pueblo

Y aunque la discusión sobre cuál de las dos localidades es más linda probablemente nunca tenga una respuesta definitiva, esta vez Luis Beltrán contó con un defensor de lujo.