El conmovedor gesto de estudiantes para que un compañero no se pierda el viaje a Bariloche: "Movilizaron a la ciudad"

Los chicos son de Villa María, Córdoba y demostraron empatía y solidaridad con un amigo que carecía de los recursos necesarios. ¿Qué hicieron?

Los alumnos de sexto año de Economía del Instituto La Santísima Trinidad , ubicado en la ciudad cordobesa de Villa María , brindaron una inolvidable lección de solidaridad y empatía. Tras enterarse de que uno de sus compañeros, Tiago , no contaba con los recursos económicos para costear el viaje de egresados a Bariloche , decidieron ponerse en acción para que nadie del curso se quedara afuera.

La propuesta comenzó a gestarse cuando el grupo de estudiantes tomó conocimiento de las dificultades financieras que atravesaba la familia de Tiago. Motivados por el cariño hacia su compañero, a quien describieron como una persona siempre dispuesta, alegre y fundamental para el grupo, resolvieron buscar una vía alternativa para recaudar el dinero necesario.

Junto al apoyo de una madre de la comisión de padres, se organizó una venta de bolsones de verduras . Aunque inicialmente existían dudas sobre si la recaudación sería suficiente para cubrir el elevado costo del viaje, la respuesta de los vecinos y familias superó todas las expectativas: lograron comercializar cerca de 170 bolsones , sumado a contribuciones económicas directas de particulares que quisieron aportar su grano de arena. "Movilizaron a toda la ciudad", dijo un periodista cordobés.

Miles de estudiantes de todo el país llegan a Bariloche a disfrutar su egreso.

La emoción del reencuentro y el impacto institucional

Tras reunir la totalidad de los fondos en pocos días, los estudiantes le dieron la gran noticia a Tiago, quien no tenía conocimiento de la colecta que se llevaba a cabo en su favor. El joven no pudo ocultar su emoción al enterarse de que finalmente viajaría junto a sus pares a Bariloche, un agradecimiento que también compartió su familia al destacar el enorme gesto de compañerismo.

Docentes y equipo psicopedagógico de la institución resaltaron el carácter espontáneo y sin precedentes de la iniciativa dentro del establecimiento educativo. Para los estudiantes, el mensaje fue claro desde el primer momento: "No podíamos ir a Bariloche y que faltara Tiago; teníamos que ir todos juntos".