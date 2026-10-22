Más de 100 estudiantes conocieron las oportunidades laborales de la industria energética en Cipolletti

La jornada reunió a jóvenes de distintos niveles educativos, quienes conocieron las tecnologías y los perfiles profesionales que demandarán los nuevos proyectos.

Estudiantes de Cipolletti recibieron una charla sobre los desafíos de la industria energética y los perfiles que el sector demanda.

Más de 100 estudiantes de Cipolletti y otras localidades de Río Negro participaron de una jornada destinada a conocer las oportunidades de formación y desarrollo profesional que ofrece la industria energética . La actividad permitió acercar a los jóvenes al funcionamiento de las nuevas tecnologías y a los perfiles laborales que demandarán los proyectos productivos de la provincia.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de la ciudad, con la participación de profesionales de la empresa internacional Baker Hughes. La propuesta reunió a alumnos de escuelas secundarias , centros de educación técnica , tecnicaturas y carreras universitarias de instituciones públicas y privadas.

La iniciativa formó parte del ciclo “Tu Vocación: diálogos con la industria”, impulsado por el Gobierno de Río Negro para fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y el sector productivo. El objetivo es brindar herramientas que permitan a los estudiantes conocer las posibilidades de formación y empleo asociadas al crecimiento energético.

Una empresa internacional mostró cómo funciona la industria energética

Durante la actividad, especialistas de Baker Hughes compartieron sus conocimientos sobre el funcionamiento de la industria del gas natural licuado (GNL), uno de los sectores que concentra importantes proyectos de inversión en Río Negro y que demandará nuevas capacidades técnicas.

Los profesionales explicaron las distintas etapas que intervienen en los procesos industriales, las tecnologías utilizadas y el trabajo que desarrolla la compañía en la fabricación de equipamiento especializado. También abordaron los servicios necesarios para el funcionamiento de las instalaciones energéticas.

La presentación permitió que los estudiantes conocieran las características de una actividad que requiere trabajadores con diferentes niveles de especialización. Desde tareas técnicas y operativas hasta funciones vinculadas con ingeniería, mantenimiento, seguridad industrial y desarrollo tecnológico.

Uno de los principales ejes estuvo relacionado con los perfiles profesionales que necesitará la industria energética durante los próximos años. Los participantes pudieron acceder a información sobre las especialidades y competencias que resultarán relevantes para acompañar los proyectos en desarrollo.

El intercambio con especialistas también permitió acercar experiencias del ámbito laboral a quienes todavía se encuentran definiendo su futuro académico. La propuesta buscó mostrar cómo los conocimientos adquiridos durante la formación pueden aplicarse posteriormente en actividades industriales.

Vaca Muerta y los proyectos que generan nuevas oportunidades en Río Negro

La actividad se realizó en un contexto de expansión de la infraestructura energética provincial, impulsada por inversiones relacionadas con la producción, el transporte y la exportación de hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta, uno de los principales desarrollos productivos del país.

Entre los proyectos estratégicos se encuentra Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que permitirá transportar petróleo desde la formación neuquina hasta la costa atlántica de Río Negro, donde se proyecta ampliar la capacidad de almacenamiento y exportación.

A esta iniciativa se suman los desarrollos de gas natural licuado en el Golfo San Matías, que contemplan infraestructura destinada a procesar y exportar gas natural. Estas inversiones plantean nuevos desafíos relacionados con la formación de trabajadores especializados.

La formación técnica como herramienta para acceder al sector energético

El ciclo “Tu Vocación: diálogos con la industria” busca acercar a los jóvenes información sobre las carreras, tecnologías y especialidades vinculadas con el desarrollo productivo. La propuesta está orientada a facilitar decisiones educativas relacionadas con las oportunidades profesionales de la región.

En ese sentido, la participación de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios permitió reunir a jóvenes que atraviesan diferentes etapas de formación. Algunos se encuentran próximos a elegir una carrera, mientras que otros avanzan en especialidades relacionadas con la actividad industrial.

La articulación entre el sistema educativo y las compañías del sector apunta a que las nuevas inversiones puedan estar acompañadas por recursos humanos capacitados en Río Negro, con conocimientos adecuados a los requerimientos técnicos de los proyectos energéticos.