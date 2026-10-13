Argentina GNL: YPF inició nuevos estudios del suelo marino en Río Negro

YPF puso en marcha una campaña geotécnica en el Golfo San Matías para definir la infraestructura del proyecto Argentina GNL.

El proyecto Argentina GNL sumó un nuevo hito técnico en la costa rionegrina. La empresa YPF puso en marcha una campaña de investigaciones geotécnicas en la zona del Golfo San Matías , frente a la localidad de Sierra Grande , con el objetivo de conocer con precisión las características del subsuelo marino donde se construirán las futuras instalaciones de exportación.

Las operaciones se llevan a cabo a bordo del BG Warrior , un buque argentino de apoyo a operaciones costa afuera, equipado para realizar perforaciones, recuperar muestras de suelo y roca, y concretar ensayos geotécnicos sobre el fondo marino. Las actividades tendrán una duración estimada de cuatro semanas .

Las tareas operativas buscan determinar la composición y resistencia del terreno sobre el cual se proyectan las obras clave, entre las que se destacan el muelle terminal y las instalaciones auxiliares previas a la exportación de gas natural licuado. Las muestras obtenidas se enviarán a laboratorios especializados para consolidar la ingeniería de detalle.

Según detalló YPF, los trabajos se desarrollan bajo estándares internacionales de seguridad, calidad y gestión ambiental. Para garantizar la protección de la fauna y el entorno marino, las maniobras aplican procedimientos de prevención, monitoreo continuo y tratamiento específico de residuos.

GNL Argentina: YPF amplía la exploración del suelo marino.

Antecedentes de investigación en la zona

Esta campaña se suma a la serie de estudios que la compañía petrolera realiza en las aguas rionegrina para definir el trazado y diseño del complejo. En febrero se concretaron los primeros análisis sobre el lecho marino, y de forma previa, el buque Rustrigen ejecutó tareas de inspección y mantenimiento de instrumentos oceanográficos orientados a medir corrientes, oleaje y altura del mar.

Cada uno de estos relevamientos genera los datos indispensables para la planificación de la infraestructura costera, un proceso que avanza a la par de las correspondientes instancias técnicas, normativas y ambientales en la provincia de Río Negro.

Participación ciudadana y proyección de Vaca Muerta

De forma complementaria, el Estado provincial fomenta espacios de consulta con la comunidad local. Durante el mes de septiembre, más de 150 vecinos de Sierra Grande y San Antonio Oeste participaron en jornadas informativas para analizar el alcance de la propuesta y despejar dudas con los técnicos.

El cronograma institucional continuará el 16 de noviembre con la audiencia pública convocada en Sierra Grande. En esa jornada se debatirán los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto FLNG, en el marco del procedimiento oficial de evaluación ambiental.

El desarrollo global de Argentina GNL prevé transportar el gas producido en el yacimiento Vaca Muerta hacia la costa atlántica para su licuefacción y envío a mercados globales. Para 2030, el proyecto contempla una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL, con potencial para escalar hasta las 18 millones de toneladas, abriendo perspectivas de empleo, logística y desarrollo para Río Negro.