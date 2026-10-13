Amplio operativo para trasladar a 130 pasajeros varados tras el descarrilamiento del Tren Patagónico

Un despliegue coordinado permitió organizar los traslados hacia Viedma y San Antonio. La empresa advirtió que las próximas salidas podrían suspenderse.

Un amplio operativo de traslado se lleva adelante en Los Menucos para transportar a los turistas varados por el descarrilamiento del Tren Patagónico.

Un amplio operativo de asistencia y traslado se desplegó durante la mañana de este martes en Los Menucos , donde 130 pasajeros del Tren Patagónico permanecieron varados luego del descarrilamiento de una locomotora durante la madrugada.

La emergencia ferroviaria obligó a coordinar un importante dispositivo logístico entre Tren Patagónico, la Municipalidad de Los Menucos y otras localidades de la Región Sur , con el objetivo de garantizar el traslado de los pasajeros hacia sus destinos.

Desde las primeras horas de la mañana, la terminal de ómnibus de Los Menucos se convirtió en el punto central del operativo. Allí comenzaron a llegar vehículos tipo trafic destinados a transportar a las personas afectadas por la interrupción ferroviaria.

Los 130 pasajeros debieron aguardar durante varias horas la llegada de los transportes terrestres, que fueron organizados para continuar los viajes hacia Viedma y San Antonio, ante la imposibilidad de utilizar nuevamente el servicio ferroviario.

El despliegue comenzó después de que la locomotora principal del Tren Patagónico descarrilara alrededor de las 2:20 de la madrugada, en el tramo comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos, como consecuencia de las intensas lluvias.

Un operativo coordinado para asistir a los 130 pasajeros varados

La situación demandó una respuesta conjunta entre las autoridades ferroviarias y los gobiernos municipales de la región, que trabajaron en la organización de los vehículos necesarios para garantizar la continuidad del traslado de los pasajeros.

El personal de Tren Patagónico coordinó las tareas logísticas junto con la Municipalidad de Los Menucos y otras localidades de la Región Sur, que colaboraron con el operativo desplegado tras la emergencia ferroviaria.

Durante la mañana comenzaron a arribar las primeras unidades de transporte terrestre a la terminal, donde aguardaban los turistas y demás usuarios del servicio. El objetivo fue organizar los viajes hacia los destinos previstos.

La utilización de vehículos tipo trafic permitió comenzar con el traslado de los pasajeros afectados, mientras continuaba la coordinación para disponer de los medios de transporte necesarios y completar el operativo de asistencia.

La emergencia se produjo en medio de un escenario climático complejo para la Región Sur, donde las intensas precipitaciones provocaron la erosión del terraplén ferroviario y comprometieron la estabilidad de las vías.

Cómo fue el descarrilamiento del Tren Patagónico

El presidente de Tren Patagónico, Roberto López, brindó detalles del incidente durante una entrevista con LU19 y confirmó que la primera locomotora fue la que sufrió el descarrilamiento durante el recorrido ferroviario.

Según explicó, el incidente también involucró a tres vagones de transporte. Sin embargo, el resto de la formación pudo regresar sin inconvenientes hasta Los Menucos, donde posteriormente se organizó la asistencia a los pasajeros.

El descarrilamiento ocurrió cuando las precipitaciones provocaron un socavón en el terraplén ferroviario, que dejó parte de las vías sin el apoyo necesario y generó una situación de riesgo para la circulación del tren.

Ante la imposibilidad de continuar el recorrido, los operarios ferroviarios realizaron maniobras para retirar los sectores de la formación que podían movilizarse y regresar hasta Los Menucos, donde se concentró el operativo posterior.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del incidente. En el lugar también trabajaron Bomberos de Sierra Colorada, efectivos policiales y personal de salud, que colaboraron con las tareas de emergencia.

Una formación del Tren Patagónico descarriló tras ceder un terraplén por las intensas lluvias.

Advierten que podrían suspender los servicios del fin de semana

Uno de los aspectos que mayor preocupación genera es el tiempo que demandará recuperar las condiciones de seguridad del tramo afectado. Las lluvias y el barro dificultan las posibilidades de realizar una reparación inmediata.

Roberto López advirtió que las condiciones actuales del terreno complican las tareas necesarias para recuperar la circulación ferroviaria y anticipó que los trabajos podrían extenderse durante varios días.

“Un descarrilo con el piso como está, está corriendo agua, hay mucha lluvia y mucho barro, no podemos solucionarlo en dos días”, expresó el presidente de la empresa al describir las dificultades que presenta el sector.

La situación también pone en duda la continuidad de los próximos servicios del Tren Patagónico, especialmente porque estaba prevista una nueva salida para el viernes y todavía no existen condiciones para garantizar el recorrido.

“Es muy probable que tengamos que suspender los servicios del fin de semana”, anticipó López, aunque la decisión definitiva dependerá de la evolución de las condiciones del terreno y de las evaluaciones correspondientes.