Trasladaban una yegua con su potrillo ocultos entre fardos de pasto, pero los descubrieron

El procedimiento se realizó en un control policial efectuado al sur de Paso Córdoba. Los animales viajaban sin documentación. Quedaron al resguardo Gandería.

Los dos caballos eran trasladados en una camioneta ocultos entre fardos de pasto. La policía los descubrió en un control realizado al sur de Paso Córdoba.

Policías de la Brigada Rural de General Roca secuestraron una yegua y un potrillo que eran transportados en un vehículo sin la documentación correspondiente.

Los animales fueron hallados durante un operativo de prevención realizado este domingo sobre la Ruta Provincial 6, en cercanías de la Ruta Provincial 7, al sur de Paso Córdoba.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los efectivos identificaron una camioneta Ford F350 y, al inspeccionar su carga, encontraron dos caballos ocultos detrás de una pila de fardos de pastos.

Los ejemplares, ambos de pelaje tobiano colorado, no presentaban marcas visibles ni identificación mediante microchip. Al solicitar la documentación, el conductor manifestó inicialmente que no contaba con ella, informaron fuentes de la fuerza.

Ambos animales quedaron en resguardo

Posteriormente, el hombre exhibió una libreta sanitaria del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) que si bien correspondía a un equino de características similares, no coincidía con las señas particulares de ninguno de los dos ejemplares transportados.

Ante estas irregularidades, el personal policial dio intervención al área de Ganadería de la Provincia y procedió al secuestro de ambos caballos, que fueron trasladados a las instalaciones de la Sociedad Rural Alto Valle de General Roca, donde quedaron a disposición del organismo provincial.

“La intervención forma parte de las tareas preventivas que desarrolla la Brigada Rural para controlar el transporte de animales, verificar su procedencia y prevenir delitos vinculados con la actividad ganadera”, destacaron desde la fuerza rionegrina.

Antecedente en la misma zona

El movimiento de animales es habitual en esa zona rural de Río Negro, y se han registrado secuestros de aquellos que carecen de documentación. En enero de 2024 la Brigada Rural de Valle Azul, a poco más de 80 kilómetros de Paso Córdoba, procedió a detener la marcha de un camión que circulaba por la ruta provincial 7 llevando ocho animales equinos en pie de manera ilegal, sin ningún tipo de documentación.

El hombre, llevaba los animales ocultos con una lona, sin marca ni documentación que respaldara el traslado de los mismos ni su procedencia. Además, al ser consultado por el personal policial, el conductor manifestó que los trasladaba desde el Valle Medio hacia Cipolletti.

Desde la Unidad Especial, se procedió a efectuar el acta de infracción correspondiente de Ganadería de la provincia, en relación que violaban las normativas dispuestas en la Ley Provincial N°1645 de Marcas y Señales. Además, se secuestraron los animales.