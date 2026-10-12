El joven acusado de retener y agredir a su novia en Costa Sur no podrá acercarse a Cipolletti

Lo imputaron y quedó en libertad, con medidas cautelares y la prohibición de acercamiento. La víctima fue alojada en un refugio municipal con asistencia psicológica.

El hombre acusado de retener y agredir a su pareja fue imputado y quedó en libertad. Pero durante los próximos 30 días no debe ingresar a Cipolletti.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos contra un joven de 23 años de edad, a quien se investiga como presunto autor de los delitos de "privación ilegítima de la libertad y lesiones leves, ambos agravados por haber sido cometidos contra su pareja". Si bien le otorgaron la libertad, deberá cumplir medidas cautelares para proteger a la víctima. Entre ellas, la prohibición de ingreso a Cipolletti.

La audiencia de imputación se realizó el sábado y fue conducida por la jueza de Garantías Rita Lucía , con la actuación de la fiscal Adjunta Julieta Della Cha y el defensor Oficial Marcelo Caraballo , quien representó al acusado.

El hecho ocurrió el pasado viernes 9 de octubre en una vivienda del barrio Costa Sur , ubicado sobre la costa del río Neuquén. De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima permaneció encerrada en la vivienda contra su voluntad durante cuatro días, desde el 5 de octubre, día en que se fue a vivir con el sujeto. En ese período, el imputado le impidió salir del inmueble, comunicarse por teléfono con terceros y la amenazó si acudía a las autoridades.

El día de la detención, tras una discusión, el acusado la empujó al suelo, le propinó golpes en el cuerpo y le tapó la boca para impedir que gritara. La agresión cesó cuando la mujer comenzó a toser sangre y logró refugiarse en un baño, desde donde pidió auxilio a los gritos.

Una vecina escuchó el pedido de ayuda y alertó de inmediato a personal de la Policía de Río Negro. Efectivos de la Comisaría 4ta acudieron al lugar y constataron el estado de vulnerabilidad de la víctima y aprehendieron al acusado en el lugar. Una profesional médica que examinó a la víctima certificó heridas en la boca de carácter leve, precisaron fuentes de la fiscalía.

El caso continúa en etapa de investigación bajo la calificación legal de “lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y por violencia de género”.

Afuera de la ciudad

En la audiencia de formulación de cargos la jueza Lucía no ordenó su prisión preventiva, aunque dispuso dictarle medidas cautelares al acusado para proteger a la mujer.

La más llamativa indica que el joven no podrá ingresar a Cipolletti por los próximos 30 días.

En tanto que también le ordenó la prohibición de acercamiento en forma personal a la mujer, como también cualquier tipo de contacto, como llamadas telefónicas, mensajes por whatsapp, redes sociales, ni por interpósita persona. En tanto que tendrá que presentarse todos los lunes en la Comisaría 2da de Neuquén. Todo por un plazo de cuatro meses.

Los gritos que alertaron a vecinos

La Policía rionegrina informó que personal de la Comisaría 4ta intervino en el hecho luego de que vecinos de Costa Sur llamaran al 911 RN Energencias para alertar que escuchaban gritos de una mujer que pedía auxilio. Al llegar, los uniformados fueron atendidos por un hombre de 23 años, quien inicialmente manifestó que "no ocurría nada fuera de lo normal". Sin embargo, durante la inspección del inmueble, los efectivos encontraron en el baño a una joven de 20 años, oriunda de Mendoza, que estaba llorando y necesitaba ayuda. La mujer relató que convivía con el hombre desde el lunes 5 de octubre y que, durante esos días, él no le permitía abandonar la vivienda ni comunicarse con sus familiares. También denunció que esa misma mañana, cuando intentó retirarse, fue retenida y atacada físicamente con golpes de puño en el rostro y patadas en distintas partes del cuerpo.

En medio de la terrible situación de violencia, logró resguardarse en el baño y pedir auxilio a través de una ventana, un recurso que permitió que la situación llegara a oídos de los vecinos. La víctima fue trasladada a la dependencia policial para formalizar la denuncia penal, mientras que el hombre quedó detenido hasta la formulación de cargos.

La chica recibió asistencia continuó hasta la llegada de la noche. Cerca de las 23, personal del Municipio intervino para garantizarle alojamiento en un refugio y dispuso la participación del equipo psicológico.