El turismo dejó cifras millonarias y Río Negro fue protagonista: los números del fin de semana largo

Más de 1,4 millones de personas viajaron durante el feriado del 12 de octubre. Bariloche lideró las preferencias y el Alto Valle alcanzó un 70% de ocupación.

Bariloche se posicionó como el destino más visitado de Río Negro este fin de semana largo.

El fin de semana largo por el 12 de octubre dejó un importante movimiento turístico en Argentina, pese a las condiciones climáticas adversas que afectaron a diferentes regiones. Río Negro se posicionó entre los destinos destacados, con buenos niveles de ocupación hotelera.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , un total de 1.490.400 turistas viajaron por el país y generaron un impacto económico directo de $313.610 millones , impulsado principalmente por escapadas de corta duración.

La cantidad de viajeros creció un 3,5% respecto del mismo feriado de 2025 . Sin embargo, la estadía promedio disminuyó de dos a 1,8 días, una tendencia que refleja la preferencia por viajes más breves y presupuestos ajustados.

El gasto diario por turista alcanzó los $116.900, con un incremento real del 5% interanual. No obstante, la menor duración de las estadías provocó que el impacto económico total registrara una caída real del 2,2%.

Bariloche lideró el movimiento turístico en Río Negro

La provincia de Río Negro tuvo un desempeño destacado durante el fin de semana largo, especialmente en la región cordillerana. Bariloche alcanzó una ocupación hotelera del 80%, impulsada por sus atractivos naturales y la realización del evento gastronómico Bariloche a la Carta.

El encuentro reunió a más de 90 establecimientos gastronómicos y ofreció una feria en el Centro Cívico, con productores regionales, restaurantes, chocolaterías, cervecerías, bodegas, degustaciones y clases de cocina que atrajeron a numerosos visitantes.

En tanto, El Bolsón registró una ocupación del 65%, con propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, los senderos de montaña, las ferias artesanales y la gastronomía regional, que complementaron la oferta turística de la cordillera.

El Alto Valle y la costa atlántica también recibieron visitantes

El movimiento turístico también alcanzó al Alto Valle de Río Negro, donde la ocupación llegó al 70% durante el fin de semana largo, según los datos difundidos por CAME.

En la costa atlántica, Playas Doradas registró un 70% de ocupación, mientras que Las Grutas alcanzó el 65%, acompañadas por una agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales destinadas a visitantes y residentes.

Entre las propuestas destacadas estuvieron el Encuentro Turístico en Moto, desarrollado en Las Grutas, y la Fiesta Nacional de las 6 Horas del Pejerrey, realizada en la playa Las Conchillas, en Puerto del Este.

Cuánto costó viajar durante el fin de semana largo

Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE indicó que una familia de cuatro integrantes necesitó aproximadamente $1.072.600 para cubrir transporte en micro y alojamiento durante el feriado.

La cifra representó el 53% de un salario formal promedio, sin contemplar gastos de alimentación, excursiones ni actividades recreativas. Bariloche y San Martín de los Andes estuvieron entre los destinos más costosos del país.

En lo que va de 2026, los ocho fines de semana largos movilizaron a 12.939.094 turistas, con un impacto económico acumulado de $3,4 billones, de acuerdo con las estadísticas difundidas por CAME.