Dolor en Allen por la adolescente fallecida: "Por qué lo hiciste bebé", lamentó su cuñada

A la espera de los resultados de la autopsia, desde el entorno de la menor que murió en Allen se habla de una autodeterminación. La Fiscalía no halló indicios de criminalidad.

Personal de la Comisaría 6ta de Allen trabaja en la causa que investiga el fallecimiento de una adolescente de 14 años.

Una enorme conmoción produjo la muerte de una adolescente de 14 años en Allen , cuyas circunstancias están siendo investigadas por el Ministerio Público Fiscal junto a la Policía.

Aunque aún no se informó oficialmente las causas del deceso, y el hecho se investiga como posible femicidio, en las redes sociales se publicaron sentidos mensajes de dolor y datos que permiten deducir que se trató de una lamentable autodeterminación que tomó la menor, identificada como Dariana Mazzina.

“Porque lo hiciste bebé? Por qué no me dijiste como te sentías gorda, si yo siempre te dije que acá iba a estar, que cuentes conmigo”, escribió Daii Espindolaa en su cuenta de Facebook.

Mensajes desgarradores

Todo indica que es hermana de la pareja de la jovencita, un muchacho de 20 años de edad que fue demorado por la Policía tras conocerse el fallecimiento de la chica, pero que no aparecía como sospechoso, destacaron fuentes judiciales.

“… Me quedo con todo lo que fuimos, mi leal, mi reina, para siempre mi cuñada la más hermosa y valiente lo diste todo chiquita. Te voy a extrañar tanto me vas hacer falta mi wacha, no quiero vivir sin tu amor de tía, de cuñada y de amiga…”, resaltó la mujer en su posteo, en el que agregó que habían advertido que “estando tan mal por dentro”, por fuera “era como si no pasaba nada siempre con una sonrisa aguantando tantas cosas, que no debías mi peque “.

En otra publicación que acompañó con una foto de las dos, directamente le pidió perdón. “Perdonáme gordita si no estuve más de lo que tuviera que haber estado. Te voy a pedir perdón toda la vida”, agregó.

Otra vecina por la red social, Salcedo Bru, también expresó sus condolencias en el mismo sentido y expresó “Nadie escucha a los chicos, por Dios. Nadie se dio cuenta de su dolor, tan pequeña y con semejante decisión”.

Dolor en Allen por la muerte de un querido vecino.

El fallecimiento de la chica se produjo durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en el barrio Bagliani, en el sector sur de la ciudad. De acuerdo con las primeras informaciones, la joven habría mantenido una discusión con su pareja, un muchacho de 20 años de edad, quien tras el altercado se habría retirado de la casa.

Al volver se encontró con un macabro cuadro, por lo que de inmediato pidió ayuda. La menor habría sido trasladada de urgencia al hospital local por un familiar debido a la gravedad de su estado, según informó el sitio Inforo.

Sin embargo, al arribar al centro asistencial, los médicos de guardia constataron que la adolescente ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público Fiscal.

El novio fue demorado y conducido bajo custodia a la Comisaría Sexta Pero no había quedó en calidad de detenido, sino para entrevistarlo para que brinde su versión, entre otros trámites de rigor.

Sin signos de criminalidad

La investigación se encuentra en manos del Fiscal Marcelo Ramos de General Roca, quien ordenó diversas pericias preliminares para determinar las causas del deceso. Entre ellas dispuso el envío del cuerpo a la Morgue Judicial de General Roca para efectuarle la autopsia.

De acuerdo a los datos iniciales que trascendieron de fuentes vinculadas a la pesquisa, en el domicilio donde se produjeron los hechos no habrían detectado signos de violencia que permitan avanzar, hasta el momento, hacia una hipótesis criminal.

Los resultados de las pericias ordenadas y fundamentalmente la necropsia, establecerán la calificación y continuidad del expediente judicial.