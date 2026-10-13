Qué reveló la autopsia de la adolescente fallecida en Allen, marcada por una vida de abandonos y carencias

Se conocieron las conclusiones del informe preliminar. Trascendió que la joven junto a una hermanita menor vivían en situación de vulnerabilidad.

La adolescente fue trasladada al hospital de Allen, donde no detectaron signos vitales. Se conocieron los resultados de la autopsia ordenada por la Justicia.

El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de la adolescente fallecida durante la madrugada de este lunes en Allen confirmó la ausencia de indicios de violencia. En cambio, detectaron signos de " asfixia por ahorcamiento", se informó desde el Ministerio Público Fiscal , desde donde ya se había advertido que en el lugar del hecho no habían observado rastros de criminalidad.

Todo lleva a presumir que fue una lamentable autodeterminación, por lo que pierde fuerza la hipótesis del femicidio, como se comenzó a investigar de acuerdo a los lineamientos judiciales que se deben seguir ante la muerte de una mujer.

La trágica decisión era la versión que circuló desde el círculo de Dariana Mazzina, de tan solo 14 años. Los mensajes publicados en las redes sociales así lo indicaban.

“Porque lo hiciste bebé? Por qué no me dijiste como te sentías gorda, si yo siempre te dije que acá iba a estar, que cuentes conmigo”, escribió Dai Espindola en su cuenta de Facebook. Ella sería hermana de la pareja de la jovencita, un muchacho de 20 años de edad y fue demorado en primera instancia para que brindara información y realizar los trámites de rigor, como la revisación médica y la averiguación de antecedentes.

El joven fue quien encontró el cadáver de Dariana y pidió ayuda a un familiar que vive en las cercanías, quien la llevó en un vehículo al hospital local, donde constataron que no tenía signos vitales.

De inmediato se dio aviso a las autoridades policiales y judiciales, lo que dio inició a la causa penal. El joven estuvo demorado por algunas horas, hasta que se conoció el reporte de la autopsia.

De todos modos, la investigación no quedó cerrada, dado que seguirán analizando evidencias, como el análisis de teléfonos celulares secuestrados. Se busca agotar todas las posibilidades, dado que en estos casos se observa también la posible instigación.

Una vida marcada por el desamparo

Dariana vivía sola con una hermanita de 9 años de edad, que dependía de ella. Según trascendió, el padre está preso y la madre los abandonó. Por la corta edad de ambos niños, se encontraban en estado de vulnerabilidad y se desconoce si alguna institución atendía su caso. Estaba de novia con el joven que la encontró, y contaba con un tío que reside en las inmediaciones, quien la llevó al hospital.

Según se presume, aquella madrugada habían tenido una discusión de pareja y el muchacho se retiró de la casa, ubicada en el barrio Bagliani, en la zona sur de la ciudad. Cuando regresó al poco rato se encontró con el desgarrador escenario.

El dolor en las redes

Las redes sociales se hicieron eco de la desgraciada noticia. “… Me quedo con todo lo que fuimos, mi leal, mi reina, para siempre mi cuñada la más hermosa y valiente lo diste todo chiquita. Te voy a extrañar tanto me vas hacer falta mi wacha, no quiero vivir sin tu amor de tía, de cuñada y de amiga…”, resaltó Dai en su posteo, en el que agregó que habían advertido que “estando tan mal por dentro”, por fuera “era como si no pasaba nada siempre con una sonrisa aguantando tantas cosas, que no debías mi peque “.

En otra publicación que acompañó con una foto de las dos, directamente le pidió perdón. “Perdóname gordita si no estuve más de lo que tuviera que haber estado. Te voy a pedir perdón toda la vida”, agregó.

Otra vecina por la red social, Salcedo Bru, también expresó sus condolencias en el mismo sentido y expresó “Nadie escucha a los chicos, por Dios. Nadie se dio cuenta de su dolor, tan pequeña y con semejante decisión”