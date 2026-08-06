La India mira a Río Negro: energía, GNL y tecnología abren nuevas oportunidades

El senador Enzo Fullone impulsó el vínculo con India y remarcó el potencial rionegrino para captar inversiones estratégicas.

El senador nacional, Enzo Fullone participó de un encuentro diplomático con el Embajador de la India en Argentina.

El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone , participó de un encuentro institucional en el Senado de la Nación junto a otros legisladores y el embajador de la República de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar , donde se analizaron oportunidades de cooperación bilateral.

Durante la reunión, el legislador rionegrino puso el foco en el potencial de la provincia para captar inversiones en sectores clave como energía, minería, tecnología y producción, en un contexto global marcado por la creciente demanda de recursos estratégicos.

India se consolida como uno de los socios comerciales más importantes para el país y, en ese marco, aparece como un destino prioritario para ampliar exportaciones y generar acuerdos de largo plazo que fortalezcan la economía nacional.

Según datos oficiales, a enero de 2026 India se ubica como el cuarto socio comercial de la Argentina, solo por detrás de China, Brasil y Estados Unidos, lo que refleja su creciente influencia en el comercio internacional.

Además, el país asiático representa uno de los principales destinos con saldo comercial favorable para la Argentina, con un superávit que alcanzó los 4.035 millones de dólares en 2025, ubicándose entre los más altos del intercambio exterior.

El rol estratégico de Río Negro

En este escenario, Fullone destacó que Río Negro cuenta con ventajas competitivas en distintos sectores productivos, energéticos y tecnológicos, que la posicionan como un actor relevante dentro de la agenda de inversiones internacionales.

El senador remarcó la riqueza de recursos naturales de la provincia, como el oro, la plata y el uranio, así como su potencial en agroindustria, especialmente en los valles productivos que sostienen la fruticultura regional.

A esto se suma el desarrollo de proyectos energéticos de gran escala que podrían convertir a la provincia en un nodo estratégico para la exportación de recursos hacia mercados internacionales, especialmente en Asia.

El potencial energético y los proyectos en marcha en Río Negro, fueron parte de la agenda con el embajador de la India.

Energía y GNL, ejes de crecimiento

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis del potencial energético vinculado a Vaca Muerta y la exportación de gas natural licuado, donde Río Negro podría jugar un papel clave en la logística y comercialización.

Fullone destacó el memorándum firmado entre YPF y empresas estatales de la India para evaluar acuerdos de suministro de GNL, lo que abre una ventana concreta para consolidar relaciones comerciales de largo plazo.

En ese marco, el proyecto VMOS aparece como una infraestructura fundamental para canalizar exportaciones energéticas, posicionando a la provincia como una puerta de salida hacia los mercados asiáticos con alta demanda energética.

Tecnología y cooperación científica

Otro de los ejes abordados fue la cooperación científico-tecnológica, donde Río Negro ya cuenta con antecedentes concretos de vinculación con la India a través de proyectos desarrollados desde Bariloche.

Fullone puso en valor el trabajo de INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica, instituciones que han logrado posicionar a la Argentina como proveedor confiable de tecnología nuclear a nivel internacional.

En ese sentido, destacó la puesta en marcha de la planta de producción de radioisótopos en Mumbai, desarrollada para BRIT, como un ejemplo de cooperación exitosa que refuerza el prestigio tecnológico de la provincia.

Se valorizó el potencial del INVAP en Bariloche.

Oportunidades de inversión y desarrollo

El legislador subrayó que el crecimiento sostenido de la demanda de energía, minerales críticos y alimentos por parte de la India representa una oportunidad concreta para atraer inversiones hacia Río Negro.

“Cada acuerdo comercial o proyecto conjunto puede traducirse en más empleo, mayor valor agregado y nuevas oportunidades para los rionegrinos”, sostuvo Fullone al referirse al impacto económico que podría generar esta relación bilateral.

Asimismo, remarcó que sectores como el hidrógeno, la minería, la agroindustria y el desarrollo tecnológico ofrecen condiciones favorables para el desembarco de capitales internacionales en la provincia.

Articulación institucional y proyección internacional

Finalmente, el senador destacó la importancia de fortalecer los vínculos institucionales entre el sector público, el privado y las autoridades diplomáticas para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos de cooperación.

En esa línea, puso a disposición su trabajo en el ámbito legislativo para promover iniciativas que impulsen el crecimiento económico y la inserción internacional de Río Negro en mercados estratégicos como el indio.