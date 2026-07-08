El senador Enzo Fullone se reunió con la secretaria de Energía para analizar los proyectos clave de Río Negro

El encuentro entre el senador rionegrino y María Tettamanti se centró en coordinar esfuerzos para potenciar el desarrollo energético y las inversiones locales.

Este miércoles , el senador nacional Enzo Fullone mantuvo un encuentro de trabajo con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti . La reunión tuvo como eje central el análisis de la situación actual y las perspectivas de crecimiento del sistema energético de Río Negro , en un contexto marcado por la apertura económica y la relevancia que cobró la provincia ante la llegada de inversiones al sector.

Durante la jornada, las autoridades coincidieron en la importancia de estrechar la articulación entre el gobierno nacional y la administración provincial.

El objetivo planteado es consolidar una gestión eficiente de los recursos, aportar previsibilidad y acompañar de forma sostenida una actividad que resulta estratégica para el desarrollo de la economía regional.

El impacto local de las inversiones

Respecto al escenario provincial, Fullone remarcó los desafíos y metas para las comunidades rionegrinas: "Rio Negro está en un momento histórico en materia energética y se deben no solo optimizar los canales de diálogo sino gestionar de manera eficiente los recursos para que las economías locales sean protagonistas, crezcan y se desarrollen".

En la mesa de trabajo también se repasó el estado de los principales proyectos e inversiones que ya se ejecutan en Río Negro. Las autoridades enfatizaron el potencial de la provincia para consolidarse como uno de los polos energéticos más importantes de Argentina. Asimismo, apuntaron que la correcta optimización de las gestiones debe traducirse de forma directa en la generación de empleo, mejoras de infraestructura y nuevas oportunidades para las localidades.

El rol del RIGI y el trabajo conjunto

Un punto destacado del encuentro fue la incidencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según se señaló en la reunión, este marco normativo cumple un rol trascendental para brindar condiciones de estabilidad y previsibilidad, facilitando la llegada de nuevos proyectos vinculados a la energía tanto al país como puntualmente a territorio rionegrino.

Al concluir el intercambio, el senador nacional valoró positivamente los resultados alcanzados en la jornada de trabajo y la apertura del nuevo esquema de colaboración.

"Fue una reunión muy positiva. Consolidamos un canal directo de diálogo y trabajo para abordar los desafíos del sector y seguir promoviendo políticas que permitan aprovechar todo el potencial energético que tenemos en nuestra provincia. Cuando Nación, Provincia y el sector privado trabajan con objetivos comunes, las oportunidades de desarrollo se multiplican", cerró Fullone.