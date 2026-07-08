Allen: Marcelo Román denunció un "golpe institucional" antes de una sesión clave en el Concejo

El Concejo Deliberante sesiona este miércoles para analizar la situación del intendente, quien sostuvo que existe una intención de “gobernar Allen sin haber ganado las elecciones”.

El Concejo Deliberante de Allen sesiona para definir la situación del Intendente ante su situación judicial.

El Concejo Deliberante de Allen sesiona este miércoles en carácter extraordinario, en una jornada marcada por la tensión política e institucional. El eje central será la situación del intendente Marcelo Román , tras la formulación de cargos judiciales.

La convocatoria fue oficializada mediante un comunicado en el que se detalló el tratamiento de la Nota N°129/26 del Tribunal de Cuentas Municipal y un dictamen del asesor legal vinculado a la situación del jefe comunal.

Si bien no se menciona de manera explícita una eventual suspensión o apartamiento, el análisis se enmarca en lo previsto por el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que regula los procedimientos ante acusaciones que comprometan el ejercicio del cargo.

Una causa judicial que impacta en la política local

El escenario se complejiza por la investigación judicial en curso, en la que Román fue imputado por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. La causa también involucra como partícipe necesario a su ex asesor, Sebastián Ocampo.

La formulación de cargos generó un fuerte impacto en la vida política de Allen, obligando al Deliberante a definir una postura institucional frente a un caso que combina aspectos judiciales con consecuencias políticas directas.

El debate sobre el artículo 109

Uno de los puntos centrales de la discusión será la interpretación del artículo 109 de la Carta Orgánica. Este establece mecanismos ante situaciones que puedan afectar el ejercicio del cargo, aunque su aplicación en este caso genera controversia.

El dictamen legal que será analizado por los concejales plantea una interpretación que podría habilitar medidas sobre el intendente, lo que abre un debate político y jurídico en torno a los límites de esa norma.

Desde distintos sectores advierten que no existe una mención explícita a la formulación de cargos como causal directa, lo que suma complejidad al análisis y deja margen para distintas lecturas dentro del cuerpo legislativo.

Qué dijo el intendente

En la previa de la sesión, el intendente Marcelo Román publicó un extenso mensaje en redes sociales donde rechazó las acusaciones y apuntó directamente contra sectores políticos opositores, a quienes responsabilizó por la situación actual.

Román sostuvo que existe una intención de “gobernar Allen sin haber ganado las elecciones” y denunció un intento de desplazarlo mediante interpretaciones legales que calificó como “a la carta”, en función de intereses políticos.

El jefe comunal también cuestionó el cambio de criterio en los dictámenes legales del propio Concejo, recordando antecedentes en los que se había interpretado de manera distinta la aplicación del artículo 109 en situaciones similares.

Críticas al dictamen legal y advertencias institucionales

En su mensaje, el intendente puso el foco en el nuevo dictamen del asesor legal del Concejo, al que acusó de modificar la interpretación normativa sin cambios en la legislación vigente ni en la Carta Orgánica Municipal.

Además, aseguró que ese informe incluye consideraciones sobre un supuesto riesgo para la investigación penal, algo que, según remarcó, no fue planteado por la Fiscalía ni por la jueza que interviene en la causa.

Román adelantó que impulsará una denuncia contra el profesional ante el Colegio de Abogados, al considerar que su accionar excede el rol técnico y se inscribe en una disputa política de mayor alcance.

“Defender la democracia”, el mensaje del intendente

El intendente también defendió su accionar ante la Justicia, asegurando que siempre estuvo a disposición y que no tiene nada que ocultar. En ese marco, ratificó su decisión de continuar en el cargo.

En un tono enfático, advirtió que la situación podría derivar en un “golpe institucional antidemocrático”, si se avanza en un eventual apartamiento basado en lo que calificó como una mayoría circunstancial dentro del Concejo.

Finalmente, convocó a los vecinos a defender las instituciones, el voto popular y la Carta Orgánica, en un mensaje que busca respaldo social en medio de una crisis que combina tensión política, judicial y administrativa.