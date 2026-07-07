Imputaron al conductor del choque en el que murió un joven motociclista en una supuesta picada

El trágico incidente vial ocurrió el último domingo en una calle rural de Guerrico. El motociclista impactó contra una camioneta, cuyo conductor fue acusado por homicido culposo y negligencia.

El conductor de la camioneta contra la que chocó el motociclista que falleció, quedó imputado por “homicidio culposo por la conducción negligente y antireglamentaria.

Un hombre de 22 años fue imputado por el hecho ocurrido el pasado domingo en una calle rural de Contralmirante Guerrico, donde falleció Jairo Agustín Lavacara , de 19 años de edad, en una supuesta picada ilegal .

Según la acusación fiscal, “el 5 de julio alrededor de las 18:15 en la intersección de calle Ceferino Namuncurá y Nahuel Huapi, el acusado se encontraba estacionado con su auto, Volkswagen Tiguan, sobre la banquina”, y en proximidades de la Ruta Nacional 22 .

“Sin verificar y de manera negligente y antirreglamentaria inició una maniombra para girar en "U" interponiéndose entre varias motos que se acercaban, y una de ellas, una Honda CRV 250 - que conducía la víctima fatal - no pudo evitar colisionar contra el lateral izquierdo del auto del imputado. Cuestión que le ocacionó heridas que resultaron fatales”, describió el fiscal del caso Ricardo Romero.

La jueza interviniente tuvo por formulados los cargos por la misma calificación legal esgrimida por la fiscalía: “homicidio culposo por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor”.

Testigos y pericias

Entre el sustento probatorio mencionado por el Ministerio Público Fiscal para formalizar la investigación se encuentra: el acta de procedimiento de la Comisaría 54 de Allen, que intervino en el lugar del siniestro, la entrevista a una de las las personas que se encontraban en la Tiguan, el secuestro de toda la documentación de ese auto, la póliza del seguro y el carnet de conductor del imputado, agrega el reporte del Ministerio Público Fiscal.

Además, la fiscalía cuenta con la intervención de la División de Tránsito de la municipal de Allen, el resultado de la prueba de alcoholemia que dio negativo, el informe técnico del Gabinete de Criminalística que levantó huellas y rastros, y las fotografías tomadas en el lugar.

Por su parte, el defensor particular, Miguel Zeballos Diaz, se opuso a la formulación de cargos: “pese a que se trata de una etapa incipiente de la investigación, hay que tener presente que mi asistido se quedó en el lugar, llamó a la policía, intentó auxiliar”.

El joven fallecido en un choque en la Ruta 22 fue identificado como Jairo Agustín Lavacara, de 19 años. Investigan las causas del trágico incidente vial. ANRoca

En relación a las medidas cautelares, el fiscal explicó que para que el imputado se encuentre a derecho y puedan avanzar con la investigación “solicitamos que se le impongan ciertas medidas cautelas. Entre ellas presentarse en Comisaría, fijar y mantener el domicilio informado en esta audiencia, conservar su número de teléfono, la obligación general de no cometer nuevos delitos y no consumir estupefacientes, además de no tener contacto con familiares y amigos de la víctima”.

Finalmente, la jueza de Garantías, María Gadano, tuvo por imputados los cargo, resolvió que el hombre cumpla las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, y estableció el plazo de la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

La hipótesis de la picada

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía indica que el siniestro habría ocurrido mientras se desarrollaba una presunta picada de motos. La versión surgió inmediatamente después del hecho, y quedó planteada por lo expresado por testigos, indicaron medios de esa localidad del Alto Valle. De todos modos la investigación deberá permitir determinar si la tragedia ocurrió tal como sostiene esa presunción.