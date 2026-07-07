Convocan a profesionales para el Servicio Penitenciario: qué vacantes hay y cómo inscribirse

El Ministerio de Seguridad y Justicia habilitó un nuevo llamado a cubrir vacantes. En Cipolletti hay dos oportunidades laborales. A quiénes está dirigido.

Convocan a profesionales a cubrir vacantes laborales en los diversos establecimientos penales de Río Negro.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro abrió una convocatoria destinada a profesionales interesados en incorporarse al Servicio Penitenciario Provincial . La propuesta incluye vacantes en distintas ciudades, con foco en perfiles vinculados a salud y asistencia social.

La inscripción ya se encuentra habilitada y se extenderá desde el 6 hasta el 12 de julio de 2026. Se trata de una oportunidad laboral para integrar equipos interdisciplinarios en establecimientos penitenciarios distribuidos en el territorio provincial.

Entre los puestos ofrecidos, Cipolletti concentra dos vacantes específicas dentro del Establecimiento de Ejecución Penal N° 5 . Allí se busca incorporar un profesional en psicología y otro en trabajo social para fortalecer la atención integral de las personas privadas de la libertad.

Estos cargos se enmarcan en una estrategia provincial que apunta a reforzar los equipos técnicos en unidades penitenciarias, priorizando la contención, el acompañamiento y el abordaje interdisciplinario dentro del sistema carcelario.

Las autoridades destacaron que la incorporación de profesionales en estas áreas resulta clave para el desarrollo de políticas de reinserción social, así como para garantizar el acceso a derechos básicos en contextos de encierro.

Médicos y Psicólogos son las profesiones que más requiere el Servicio Penitenciario Provincial.

Una convocatoria con alcance provincial

En total, la convocatoria contempla la cobertura de 13 vacantes distribuidas en distintas localidades de Río Negro. Los perfiles requeridos incluyen médicos generalistas, psicólogos y trabajadores sociales, en función de las necesidades de cada establecimiento.

En Viedma se buscan dos médicos generalistas, mientras que en General Roca se ofrecen dos cargos para medicina, además de vacantes en psicología y trabajo social. También hay oportunidades en Choele Choel, Pomona y Bariloche.

En el caso de Bariloche, se requieren dos profesionales en psicología para el Establecimiento de Ejecución Penal N° 3. En tanto, Choele Choel y Pomona cuentan con vacantes tanto en medicina como en psicología.

El rol de los equipos interdisciplinarios

Desde el Gobierno provincial señalaron que el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios es una de las líneas prioritarias dentro del sistema penitenciario. La inclusión de profesionales permite abordar de manera integral las problemáticas que atraviesan las personas detenidas.

En este sentido, los psicólogos cumplen un rol fundamental en el acompañamiento emocional y en los procesos de evaluación, mientras que los trabajadores sociales intervienen en la vinculación con el entorno familiar y comunitario.

Por su parte, los médicos generalistas garantizan la atención primaria de la salud dentro de los establecimientos, lo que resulta esencial para prevenir enfermedades y atender situaciones urgentes en contextos de encierro.

Las inscripciones son online y se encuentran abiertas hasta el 12 de julio.

Cómo inscribirse a la convocatoria

Las personas interesadas en postularse deberán completar el proceso de inscripción dentro del plazo establecido, que se extiende hasta el 12 de julio. La convocatoria está dirigida a profesionales con título habilitante en las áreas requeridas.

Si bien no se detallaron públicamente los requisitos específicos, se espera que los postulantes acrediten formación y experiencia acorde al cargo, además de cumplir con las condiciones establecidas por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Desde la cartera provincial invitaron a los interesados a sumarse al Servicio Penitenciario Provincial, destacando la importancia del compromiso profesional en un ámbito que demanda vocación, responsabilidad y una mirada social integral.

Quienes tengan intenciones de inscribirse pueden completar el formulario online disponible.