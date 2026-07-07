Violento enfrentamiento armado entre dos familias de recicladores en un basural del Alto Valle

Cerca de 24 personas intervinieron una gresca con el uso de armas blancas y una tumbera. Una mujer resultó herida y a Policía debió actuar para calmar las hostilidades. La Fiscalía abrió una causa por "lesiones y amenazas calificadas".

Las armas secuestradas por la Policía durante el procedimiento realizado a raiz el enfrentamiento desatado en el basural de Sargento Vidal.

Dos grupos de familias que se dedican a la reciclaje de residuos en el basural de Sargento Vidal, la localidad que pertenece al municipio de Campo Grande , protagonizaron un feroz enfrentamiento armado que debió ser frenado por la Policía.

El procedimiento evitó que el conflicto siguiera escalando, permitió asistir a una mujer que había resultado herida y culminó con el secuestro de una tumbera, un cartucho de escopeta, un machete, dos cuchillos y un hacha, elementos que representaban un serio riesgo para todos los presentes, destacaron fuentes de la fuerza rionegrina.

El episodio ocurrió este último lunes alrededor de las 11.40, cuando un llamado alertó sobre un enfrentamiento en el basural ubicado sobre calle Rural 11, en Sargento Vidal, predio que está incorporado en el proyecto Girsu -Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos- de la región.

Según la denuncia recibida, varias personas se estaban agrediendo físicamente y, además, se registraban amenazas con un arma de fuego.

Un escenario de extrema violencia

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron una escena de máxima tensión. Cerca de 24 personas se habían enfrascado una pelea que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, se había originado por diferencias relacionadas con la recolección de materiales reciclables, una actividad que ambas familias desarrollaban en ese predio.

Ante ese escenario, los efectivos desplegaron un operativo para separar a los involucrados y restablecer el orden. "Gracias al trabajo realizado en el lugar, lograron contener la situación y evitar que el enfrentamiento derivara en consecuencias de mayor gravedad", resaltó un reporte oficial.

En forma paralela, una ambulancia del hospital local asistió a una mujer que presentaba heridas como consecuencia de la pelea. Luego de recibir las primeras atenciones, fue trasladada al centro de salud para una evaluación médica más completa.

Durante el procedimiento, los policías también realizaron una inspección del sector y secuestraron una tumbera de caño con mango de goma, un cartucho de escopeta calibre 12 que puede ser utilizada en ese arma de fabricación casera, un machete con una hoja de unos 60 centímetros, dos cuchillos de distintas dimensiones y un hacha de mano. El retiro de estas armas permitió neutralizar un importante factor de riesgo mientras se desarrollaba el operativo.

Por último, todas las personas involucradas fueron trasladadas a dependencias policiales para cumplir con las actuaciones de rigor. La Fiscalía de turno dispuso la apertura de una causa por los delitos de "lesiones y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego". Mientras tanto, continúa la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes.

Un proyecto de tratamiento regional de la basura

El basurero de Sargento Vidal donde se registraron los violentos incidentes está incoporado al proyecto Girsu Alto Valle, que abarca desde la localidad de Campo Grande hasta Allen. La iniciativa contempla el diseño e implementación de un "sistema regional de gestión de residuos integrado, ambientalmente seguro, socialmente inclusivo y económicamente sostenible", destacaron fuentes provinciales.

Entre sus principales componentes se encuentran la construcción de nuevas infraestructuras para el tratamiento de residuos, plantas de transferencia, el desarrollo de un modelo de gobernanza regional, programas de inclusión social para recuperadores urbanos, estrategias de economía circular y el cierre técnico de los basurales a cielo abierto existentes.

La iniciativa contará con el financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que recientemente aprobó un crédito que asciende a 35 millones de euros y permitirá desarrollar las distintas etapas previstas