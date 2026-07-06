Impactante accidente en el canal: un conductor fue rescatado en un operativo contrarreloj

Bomberos y policías desplegaron un gran operativo para salvar al conductor. Tres vecinos se arrojaron al agua y fueron claves en el rescate.

La impactante escena se registró este lunes durante la tarde y movilizó a bomberos y policías. Fotos: Gentileza.

Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes en Allen , cuando un automóvil perdió el control y terminó dentro del Canal Grande . El conductor quedó atrapado y debió ser rescatado en un importante operativo que movilizó a Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Policía.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, tres vecinos protagonizaron un acto de valentía que fue destacado por quienes presenciaron el dramático episodio.

El siniestro ocurrió a la altura de la pista de ciclismo, en cercanías de uno de los accesos al barrio Norte de Allen .

Por causas que aún no fueron informadas, el conductor perdió el control del vehículo, que cayó al Canal Grande y quedó parcialmente sumergido.

La escena generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar y rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia.

Un amplio operativo para rescatar al conductor

Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil y efectivos policiales trabajaron de manera coordinada para retirar al conductor del vehículo y ponerlo a salvo.

Una vez rescatado, la víctima fue asistida en el lugar y luego trasladada al hospital con traumatismos de distinta consideración.

Hasta el momento no se difundieron detalles sobre su evolución ni sobre las causas que originaron el accidente.

Tres vecinos no dudaron y se tiraron al agua

Mientras los equipos de emergencia se dirigían al lugar, tres personas ingresaron al canal para asistir al conductor y contenerlo hasta la llegada de los rescatistas.

Según detallaron testigos, uno de ellos es un policía retirado, quien actuó junto a otros dos vecinos cuya identidad no fue informada.

El gesto fue ampliamente reconocido por quienes presenciaron la escena, que destacaron la rapidez con la que reaccionaron para ayudar al automovilista en un momento crítico.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Tras el rescate, las autoridades iniciaron las actuaciones para establecer qué provocó que el vehículo terminara dentro del Canal Grande.

Mientras avanza la investigación, el hecho volvió a poner de relieve el trabajo conjunto entre los organismos de emergencia y la solidaridad de los vecinos, que resultó clave en los primeros minutos del dramático episodio.