Tragedia en la Ruta 22: demoraron al conductor de la camioneta tras la muerte del joven en una supuesta picada

La Justicia avanza con la investigación del choque fatal cerca de Guerrico. Se ordenó la autopsia de la víctima y demoró al conductor de la camioneta.

La tragedia se registró en la Ruta 22 este domingo alrededor de las 19 horas. Foto: Gentileza.

La tragedia se registró en la Ruta 22 este domingo alrededor de las 19 horas. Foto: Gentileza.

La investigación por la muerte de Jairo Agustín Lavacara , el joven motociclista de 19 años que falleció el domingo por la tarde tras un violento choque en cercanías de Guerrico , tuvo este lunes un avance clave: el conductor de la camioneta involucrada en el siniestro fue demorado por orden judicial.

La causa quedó a cargo del fiscal Ricardo Romero , de Allen, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar si existieron responsabilidades penales.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal dieron a conocer que una de las principales medidas ordenadas fue la realización de la autopsia al cuerpo del joven fallecido , un procedimiento considerado fundamental para la investigación.

Además, los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir la mecánica del choque y establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el impacto.

La hipótesis que investiga la Justicia

El hecho ocurrió alrededor de las 19 del domingo en la intersección de calle Namuncurá y la Ruta Nacional 22, en inmediaciones de Guerrico.

Según la principal hipótesis que maneja la Fiscalía, el siniestro habría ocurrido mientras se desarrollaba una presunta picada de motos. En ese contexto, la motocicleta conducida por Lavacara impactó contra una Volkswagen Tiguan.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y no se descartan nuevas medidas de prueba.

Qué buscan determinar los investigadores

Con la autopsia, las pericias accidentológicas y el análisis de los distintos elementos recolectados en el lugar del hecho, la Fiscalía intentará establecer cómo se produjo el choque y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Mientras tanto, el conductor de la camioneta permanece demorado y la causa continúa avanzando bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Allen.