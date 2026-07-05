Choque frontal, un joven gravemente herido y un dato que desconcierta: sus compañeros lo abandonaron

El motociclista, de 20 años, fue operado y derivado al Hospital Zatti de Viedma. Investigan cómo ocurrió el impacto y la fuga del grupo.

El impactante choque se registró este fin de semana en el acceso a San Antonio Oeste. Foto: Gentileza (Informativo Hoy/SAO)

Un violento choque frontal entre una motocicleta y una camioneta en el acceso a San Antonio Oeste dejó a un joven de 20 años gravemente herido y abrió una investigación por las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, tras la colisión, los otros motociclistas que integraban el grupo abandonaron el lugar , mientras la víctima permanecía con lesiones de gravedad sobre la Ruta Nacional 3, según informaron en NoticiasNet.

El siniestro ocurrió durante la tarde del sábado en el acceso a San Antonio Oeste . Al lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial, quienes constataron una colisión frontal entre una Chevrolet Tracker y una motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta ingresaba a la ciudad mientras que la moto circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado primero al hospital local y luego derivado al Hospital Artémides Zatti de Viedma, donde permanece internado.

Investigan una maniobra de sobrepaso

Fuentes judiciales indicaron que una de las hipótesis es que la camioneta circulaba detrás de un camión y que su conductor habría intentado realizar un sobrepaso, encontrándose de frente con una de las motos.

A raíz del impacto, el joven habría sufrido lesiones de gravedad, con una de sus piernas seriamente comprometida. Esta versión forma parte de la investigación y deberá ser confirmada con las pericias ordenadas por la Fiscalía.

También analizan cómo circulaban las motos

La fiscal de turno, Maricel Viotti, dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y ordenó profundizar las actuaciones para determinar la mecánica del choque.

Además, la Policía intenta establecer si los tres motociclistas circulaban realizando maniobras en zigzag antes del impacto, una versión que también surgió durante la investigación.

Fue operado antes de ser derivado

Familiares del joven confirmaron que, antes del traslado a Viedma, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de San Antonio Oeste.

Debido a la complejidad de las lesiones, los médicos resolvieron derivarlo en ambulancia al Hospital Zatti, donde continúa internado recibiendo atención especializada.

La investigación sigue en marcha para determinar las responsabilidades y esclarecer tanto la mecánica del choque como lo ocurrido con los motociclistas que abandonaron el lugar tras el siniestro.