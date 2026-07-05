Pronóstico para este domingo: preocupante fenómeno que llevará varios días seguidos

El frío extremo parece no dar tregua en la ciudad y en toda la provincia. Las condiciones de visibilidad disminuyeron. ¿Qué va a pasar en la semana?

La zona del Alto Valle amaneció este domingo con heladas severas y un pronóstico de frío extremo. La visibilidad se reduce a apenas 200 metros y una sensación térmica de -4,5°C. El dato surge del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¿Hasta cuándo seguirá este escenario?

El propio pronóstico del SMN para la jornada anticipa un fuerte contraste térmico entre la madrugada y la tarde. Según el organismo, la mínima llegó a los -6°C durante las primeras horas, mientras que hacia el mediodía y la tarde el termómetro treparía hasta los 11°C, para volver a descender a 5°C durante la noche.

En los tres tramos del día —mañana, tarde y noche— la probabilidad de precipitación es nula, aunque el viento se mantendrá activo, con ráfagas de entre 7 y 12 km/h y dirección predominante sur y sudoeste.

En tanto que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) confirma ese mismo patrón de extremos, aunque con algunos matices propios. Según su pronóstico, la máxima diurna de hoy alcanzaría los 12°C bajo un cielo parcialmente nublado, con vientos del sudoeste de 19 km/h y ráfagas de hasta 27 km/h.

Vuelve el frío por la noche

Durante la noche, el organismo prevé un descenso brusco hasta los -4°C, con cielo despejado, vientos de 17 km/h y ráfagas de 21 km/h, en un contexto de presión en ascenso, que llegaría a los 1022 hPa hacia la noche. El índice UV para la jornada es de 0, el valor mínimo posible, reflejo de la nubosidad y la escasa radiación solar típica de estos días de invierno pleno.

Para la jornada de mañana lunes, ambos organismos coinciden en una leve mejora térmica. El SMN proyecta una mínima de -1°C y una máxima de 13°C, mientras que la AIC anticipa una máxima diurna también de 13°C, con viento del oeste a 20 km/h y ráfagas de 25 km/h, bajo un cielo nuevamente parcialmente nublado.

Para el martes, el SMN eleva aún más la proyección, con una mínima de 1°C y una máxima de 14°C, lo que consolidaría una tendencia de recuperación térmica sostenida hacia comienzos de semana.

El diagnóstico de ambos organismos es contundente: pese al respiro que representan las máximas de entre 11°C y 14°C previstas para los próximos días, la ciudad continúa expuesta a un patrón de heladas nocturnas severas, con caídas térmicas de hasta 17 grados entre el pico de la tarde y el mínimo de la madrugada.

Se trata de una dinámica que exige extremar los cuidados, especialmente en las horas de la mañana y de la noche, cuando la sensación térmica profundiza el frío real y la niebla puede volver a reducir la visibilidad en la zona urbana y en las rutas de acceso a la ciudad.

Se esperan nevadas en la cordillera

El SMN informó que la cordillera rionegrina también se registrarán bajas temperatura. El domingo arrancará con -6º con cielo parcialmente nublado con algunos momentos de sol, mientras que al llegar la tarde la maxima llegará a los 7º. El lunes por la noche se anticipan nevadas, que se extenderán hasta el miércoles con algunas lluvias. Mientras que en la Línea Sur también se pronosticaron nevadas y lluvias martes y miércoles y temperaturas de entre -7º y 11º. En la Costa Atlántica también el frío se hará sentir con registros de temperatura de entre 0 y13º en el transcurso de la semana.