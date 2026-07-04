Fin de semana invernal en Cipolletti: qué dice el pronóstico para este sábado

El primer fin de semana de julio marca el pulso del invierno en la ciudad y el Alto Valle. ¿Cuánto marcará el termómetro?

El primer fin de semana de julio en Cipolletti estará marcado por condiciones típicamente invernales, aunque con un leve ascenso de las temperaturas respecto a jornadas anteriores. Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), no se prevén alertas meteorológicas para la región.

El informe indica que se mantendrá la presencia de aire frío en toda la zona del Alto Valle, con heladas durante las primeras horas del día y condiciones de estabilidad general. A pesar del frío persistente, el panorama muestra una tendencia a la mejora progresiva.

Para el sábado 4 de julio se espera una jornada con cielo mayormente despejado durante el día, lo que favorecerá una leve recuperación térmica en horas de la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 9 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los -3 grados durante la noche.

En cuanto al viento, se prevé una intensidad leve, con velocidades cercanas a los 12 kilómetros por hora durante el día y disminuyendo a unos 8 kilómetros por hora hacia la noche. La dirección predominante será del este, sin ráfagas significativas que compliquen las condiciones.

Estas variables configuran un escenario estable, sin fenómenos adversos, ideal para actividades al aire libre aunque con la recomendación de extremar cuidados frente a las bajas temperaturas matinales.

Estefania Petrella

Domingo algo más templado pero con mayor nubosidad

El domingo 5 de julio mostrará un leve incremento en las temperaturas máximas, alcanzando los 11 grados durante el día. Sin embargo, las mínimas continuarán siendo bajas, con registros cercanos a los -4 grados en horas nocturnas.

A diferencia del sábado, se espera una mayor presencia de nubosidad, con cielo cubierto tanto durante el día como en la noche. Este cambio podría generar una sensación térmica algo más fría, pese al incremento en la temperatura real.

El viento será moderado, con velocidades que rondarán los 26 kilómetros por hora durante el día y disminuirán levemente hacia la noche. Las ráfagas podrían alcanzar los 34 kilómetros por hora, con predominio de direcciones oeste y sudoeste.

Sin alertas y con condiciones estables en la región

Desde el Servicio Meteorológico Nacional no se han emitido alertas para la zona del Alto Valle durante el fin de semana, lo que refuerza el escenario de estabilidad señalado por la AIC.

El pronóstico extendido destaca que, si bien el frío seguirá presente, no se esperan fenómenos extremos como lluvias intensas, nevadas o vientos severos en la región durante estos días.

Lo que viene: ascenso de temperatura e inestabilidad

De cara a la próxima semana, el informe anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas con el ingreso de un sistema frontal desde el Pacífico. Este fenómeno provocará lluvias y nevadas en la cordillera, mientras que en el Alto Valle se traducirá en un ascenso más marcado de las temperaturas.

Además, se prevén períodos de inestabilidad y la intensificación de los vientos del oeste, con ráfagas que podrían ser más significativas. Este cambio marcará el inicio de una transición hacia condiciones menos rigurosas en términos térmicos.