¿Te llegó la notificación? Cipolletti, una de las dos ciudades con más multas por los nuevos radares

Se conocieron las primeras estadísticas tras la implementación de los 8 dispositivos en Río Negro. Preocupa la cantidad de infractores cipoleños. ¿Chequeaste el mail?

A bajar un cambio, vecinos... La Agencia de Seguridad Vial de Río Negro difundió el primer balance mensual tras la activación de las multas de los nuevos radares provinciales , iniciada el pasado 21 de mayo. Sobre un total aproximado de 2.000 actas procesadas en los 16 cinemómetros operativos , Cinco Saltos y Cipolletti concentran la inmensa mayoría de los conductores sancionados por exceso de velocidad.

El corte estadístico del primer mes de vigencia efectiva del sistema, según la información a la que accedió LM Cipolletti , arrojó un total de 1.999 actas de infracción validadas , distribuidas de la siguiente manera a lo largo del territorio rionegrino.

"Estamos evaluando resultados. En principio son 2.000 actas en 16 radares , ya que en cada puesto de control hay 8 radares que trabajan en doble sentido ", detalló Marcelo Di Gregorio , titular de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro.

El funcionario destacó que la mayoría de los controles están ubicados en tramos con una velocidad máxima permitida de entre 60 y 80 kilómetros por hora, existiendo un único dispositivo calibrado para 110 km/h en la zona de Cervantes.

Plazos de notificación, descargos y el límite de 60 días

A la vez se implementaron cambios para agilizar los procesos de notificación, priorizando el uso del correo electrónico por sobre la vía postal tradicional. Según explicó Di Gregorio, esto evita los habituales inconvenientes de localización del propietario y que la sanción sea recibida cuando el vehículo ya fue vendido.

La Agencia de Seguridad Vial fiscaliza los radares en toda la provincia. Estefania Petrella

Otro dato importante que comunicó es que las autoridades disponen de un plazo máximo de 60 días para comunicar la infracción al conductor; en caso de superar ese tiempo el acta queda automáticamente anulada. Una vez que el infractor recibe la notificación oficial, comienzan a correr 45 días corridos de plazo. Durante este período, el ciudadano puede optar por:

Acceder al pago voluntario , lo que otorga una reducción del 50% en el valor total de la multa.

, lo que otorga una de la multa. Presentar un descargo o reclamo administrativo ante el Juzgado Administrativo de Faltas. Este trámite se realiza de forma 100% no presencial a través de correo electrónico.

Cumplidos los 45 días iniciales, el sistema otorga un plazo adicional de 5 días más para formalizar dicho descargo antes de que la vía administrativa quede firme.

Nuevos montos y esquema de cobro "más equitativo"

La provincia modificó el criterio de cálculo de las multas para abandonar las antiguas unidades fijas genéricas. El nuevo esquema se calcula bajo el valor del litro de nafta Infinia de YPF y se divide en dos categorías según la gravedad de la falta:

Exceso de velocidad de hasta el 30%: El infractor recibe una sanción equivalente a 100 unidades . Si se abona mediante pago voluntario, se reduce a 50 unidades .

El infractor recibe una sanción equivalente a . Si se abona mediante pago voluntario, se reduce a . Exceso de velocidad superior al 30%: La multa se eleva a 200 unidades, quedando en 100 unidades si se cancela dentro del periodo de pago voluntario.

Con este nuevo modelo, las autoridades provinciales buscan desalentar las altas velocidades en los accesos urbanos y garantizar un proceso de cobro y apelación más ágil y transparente para los usuarios de las rutas rionegrinas. Las rutas de Río Negro han sido escenario de numerosos accidentes y de esta manera se intenta preservar la seguridad de los rionegrinos.