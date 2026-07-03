Una vecina cipoleña debió ir a la Justicia para dejar de ser garante de su ex

La mujer debió iniciar una demanda contra su ex pareja por seguir vinculada como garante de un local comercial que no le pertenecía.

Una mujer de Cipolletti tuvo iniciar una demanda para dejar de ser garante del local comercial de su ex pareja.

Una mujer cipoleña logró desvincularse de forma definitiva de su responsabilidad como garante en el contrato de alquiler del comercio de su expareja. La jueza interviniente dictó una medida autosatisfactiva para proteger su patrimonio tras la separación.

La demanda fue presentada con el patrocinio de la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 9, a cargo de Matías Vidovic . La mujer solicitó el cese inmediato de su obligación financiera ante el riesgo de sufrir perjuicios económicos futuros.

El demandado se opuso al pedido. Argumentó que no existía urgencia legal que justificara la medida, dado que la inmobiliaria había confirmado que los pagos del alquiler comercial se encontraban al día hasta el momento del planteo.

La mujer solicitó una medida de protección ante su patrimonio. Estefania Petrella

Antecedentes de violencia que pesaron en el fallo

Para resolver, la magistrada analizó los antecedentes de violencia familiar que tramitaban en el mismo tribunal entre las partes. Encontró una prohibición de acercamiento vigente contra el hombre, dictada previamente por otro juzgado interviniente.

También pesó una causa abierta por incumplimiento económico de los acuerdos derivados de la separación de bienes. Pese al informe favorable de la inmobiliaria, la jueza priorizó el contexto de vulnerabilidad que atravesaba la solicitante.

El fallo remarcó la obligación legal de resolver el conflicto con perspectiva de género. La magistrada aplicó los parámetros establecidos en el Código Procesal de Familia de Río Negro y normativa nacional vigente.

Citó puntualmente la Ley nacional 26.485 de protección integral y la Convención de Belem do Pará. Sostuvo que mantener la responsabilidad de garante exponía a la mujer a un peligro económico inminente por deudas ajenas.

Cese definitivo de las obligaciones contractuales

La jueza destacó que la mujer ya no mantenía ningún vínculo con su expareja al momento de resolver el caso. Esa ruptura del lazo convivencial resultó determinante para fundamentar la urgencia del reclamo presentado.

Finalmente, con el objetivo de garantizar una protección judicial efectiva, la magistrada ordenó el cese definitivo de las obligaciones contractuales de la mujer. El inmueble donde el hombre mantiene su local comercial quedó fuera de su responsabilidad.

La Justicia intervino en la demanda y resolvió a favor de la mujer.

Cómo acceder a la Defensa Pública en Cipolletti

El Centro de Acceso a la Defensa Pública funciona en el primer piso del edificio ubicado en Roca y Sarmiento. Atiende de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas, con atención personalizada.

También se reciben consultas a través de WhatsApp al número 2996311684. Este canal permite realizar preguntas iniciales sin necesidad de trasladarse físicamente hasta las oficinas del centro de atención.

Para iniciar una mediación en Cipolletti, se puede concurrir al edificio del CIMARC, ubicado en calle Mengelle 34. Las admisiones también se tramitan mediante WhatsApp al 2994284580.

En Fernández Oro, el Centro de Mediaciones funciona en Avenida César Cipolletti 321. Las consultas se reciben a través del WhatsApp 2994531965, facilitando el acceso a instancias de resolución de conflictos.