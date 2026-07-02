No alcanzó a huir: cayó infraganti cuando intentaba desvalijar una casa de Cipolletti

Un vecino alertó movimientos extraños, la Policía llegó en minutos y sorprendió al ladrón cuando intentaba llevarse varios objetos.

El delincuente entró a robar a una vivienda del barrio La Lucinda. Foto: Gentileza.

Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas en Cipolletti , aunque esta vez el desenlace fue distinto: un delincuente entró a robar a una vivienda del barrio La Lucinda , pero terminó detenido antes de lograr escapar con el botín.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 45° , que actuaron rápidamente tras un llamado al sistema 911 RN Emergencias alertando sobre movimientos sospechosos en una vivienda de la zona.

La advertencia de una vecina permitió que un patrullero llegara en cuestión de minutos hasta el domicilio señalado para verificar qué ocurría .

Con autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al inmueble y encontraron al sospechoso todavía dentro del terreno. Según informaron fuentes policiales, en ese momento ya tenía preparados varios elementos que acababa de sustraer.

El sujeto fue detenido antes de que concrete el robo en una vivienda de Cipolletti.

Entre ellos, confirmaron que llevaba una bicicleta y una riñonera con distintos objetos.

Cómo ingresó a la vivienda

Las primeras actuaciones permitieron determinar que el delincuente había logrado entrar tras escalar el cerramiento perimetral de la propiedad, una modalidad que derivó en la apertura de una causa judicial por hurto con escalamiento en grado de flagrancia.

La intervención policial fue inmediata y el sospechoso fue reducido en el lugar sin que se registraran incidentes.

Qué objetos recuperaron

Durante el operativo se logró recuperar la totalidad de los elementos que el hombre intentaba llevarse.

Entre los objetos secuestrados había una bicicleta, piezas de bronce, una riñonera, una llave tipo “L”, un auricular y una botella de balines.

Quedó detenido y será imputado

Posteriormente, personal del Gabinete de Criminalística trabajó en la preservación y documentación de pruebas dentro del inmueble.

Finalmente, la Fiscalía de turno ordenó que el hombre permanezca detenido mientras avanza el proceso para formularle cargos.

El episodio volvió a reflejar el rol clave que cumple el rápido aviso de vecinos y la respuesta inmediata de la Policía para evitar delitos en la ciudad.

Otro caso que encendió las alarmas en Cipolletti

Un inspector de la secretaría de Fiscalización del Municipio de Cipolletti fue agredido por un vendedor ambulante de plantas durante un tenso operativo de control realizado en pleno centro de la ciudad.

El atacante, oriundo de Allen, también se resistió a la intervención policial, aunque finalmente fue trasladado a la Comisaría 4ta, ubicada a pocos metros del lugar del hecho. El hombre fue demorado y tras ser notificado de la causa iniciada en su contra, recuperó la libertad, informaron desde la Fiscalía local.

El incidente se produjo el miércoles alrededor de las 20 sobre la vereda de la sucursal del supermercado La Anónima ubicado en la calle Roca e Italia, frente al Paseo de la Familia.

Un equipo de empleados del área municipal, abocado específicamente al control callejero y que venía trabajando por la aparición de desconocidos que se dedican a esta actividad exponiendo en ocasiones actitudes hostiles, se presentó en el lugar alertados por la presencia de un grupo de personas que, precisamente, comercializaban vegetales en la vía pública.

Allí se encontraron con una camioneta Renault Trafic cargada con distintos tipos de especies de plantas. Pero al avanzar en el procedimiento apareció un hombre que se resistió a la inspección y tras insultar a los trabajadores comunales le pegó una piña en el rostro a uno de ellos, informaron fuentes municipales.

La violenta reacción del sujeto provocó un mayúsculo alboroto que sorprendió a vecinos y transeúntes para pasaron circunstancialmente por el lugar, donde el tránsito vehicular estuvo reducido por la presencia de una camioneta oficial estacionada en doble mano.

Policías de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que acompaña este tipo de operativo concurrió ante el pedido de asistencia, y sus efectivos intervinieron para controlar al vendedor. De todos modos, no fue una tarea sencilla, porque también se resistió a la actuación de los uniformados, aunque finalmente lo redujeron y lo llevaron detenido.