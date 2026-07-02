Crimen Nahuel Vera: absolvieron al acusado del homicidio y lo culpan por abuso de armas y tenencia ilegal

Para el tribunal hay dudas en cuanto a la autoría de la muerte de la víctima. Afirmaron que las pruebas no corroboraron que fue José Rosamel Lagos, quien llegó a juicio.

El salvaje homicidio de Nahuel Vera , ocurrido en diciembre de 2022 en el barrio 2 de Febrero de Cipolletti , sigue impune. José Lagos , quien fue acusado por el hecho, fue absuelto por el beneficio de la duda y lo declararon culpable por el delito de abuso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego .

El acusado fue responsabilizado por el tribunal de juicio por haberle disparado a la víctima fatal con una escopeta, pero no por haber gatillado un arma de puño calibre 38, que causó la muerte de la víctima.

El fallo lo dio a conocer este jueves el juez Marcelo Gómez en una audiencia transmitida por Zoom. La resolución fue dictada en forma unánime por el tribunal, que integró el magistrado junto con Sonia Martín y Guillermo Merlo .

Tanto el fiscal Martín Pezzetta como la abogada querellante Luciana Chianese, quien representó a la familia de la víctima, habían pedido que culparan a Lagos del delito de “homicidio agravado por arma”, que prevé una pena hasta 33 años de prisión.

Sin embargo, la calificación impuesta tras el debate realizado en los tribunales locales establece un castigo mucho menor: de entre uno y tres años de cárcel.

Ahora corresponde la realización del juicio de cesura para establecer el monto de la condena. Las partes tienen cinco días para presentar pruebas. De igual modo, la parte acusadora tiene abierta la instancia para impugnar el fallo.

Mientras que Lagos, que llegó al juicio en prisión preventiva, continuará en esa situación hasta que se defina su sentencia.

La acusación de la fiscalía

El debate por el crimen del joven Nahuel Vera comenzó el 18 de junio y demandó varias audiencias. El fiscal Martín Pezzetta al describir la acusación contra Lagos en los alegatos de apertura consideró que el móvil del hecho fue hacer “justicia por mano propia”.

Dijo que el día del hecho el imputado decidió terminar con el problema que tenía con la víctima, sin denunciar ni acercarse a una comisaría. La hipótesis del móvil indica que Lagos intervino en una pelea a golpes de puño desata entre un joven que él considera "hijo del corazón", con Vera.

Pezzetta indicó que testigos afirmaron que vieron al imputado discutiendo con la víctima; incluso un niño declaró en Cámara Gesell lo que ocurrió y su relato fue coincidente con las pruebas objetivas como las pericias realizadas en el lugar y el informe de la autopsia.

"El acusado mató a Nahuel Vera. Así lo afirman testigos presenciales, así lo dicen las pruebas objetivas. Le efectuó cuatro heridas de arma de fuego con dos armas, una calibre 38 milímetros y una escopeta. Primero los hirió en la cara. Luego, con la víctima ya en el piso, le efectuó tres disparos más por la espalda, a corta distancia”, relató el fiscal.

El testimonio de un niño fue clave

Un niño -cuyo testimonio fue relevante para el juez Gómez- aportó información importante a la causa mediante dibujos de la escena del hecho realizados en Cámara Gesell, con técnicas especializadas para este tipo de testimonios, explicó Pezzetta.

Dijo que el chiquito, de siete años de edad, fue también quien “observa una pelea que coincide con el resto de los testimonios, motivada por el supuesto robo de un teléfono celular”.

“En el debate hemos probado que el imputado cometió este hecho, que los testigos que trajo la defensa, que son sus hijos, confundieron la evidencia. La defensa no fue por una legítima defensa ni exceso, sino que mantiene la versión de que el imputado no estaba en el lugar al momento del hecho, cuando hay testigos que lo vieron. Por eso vamos a pedir que se lo declare responsable como el autor del homicidio con arma en concurso ideal con arma de portación prohibida”, finalizó el alegato fiscal.

La querellante Luciana Chianese adhirió al planteo fiscal.

La defensa había pedido la absolución

En tanto que el defensor particular, Rodrigo Racca, cuestionó la declaración del menor en Cámara Gesel, indicando que su testimonio fue contaminado por el entorno familiar, que no se secuestró el arma utilizada ni los proyectiles.

Aseguró que Nahuel Vera fue atacado por personas desconocidas hasta el día de hoy, y que se trataba de una persona con muchos focos de conflicto. Solicitó al Tribunal se declare su absolución por el beneficio de la duda, tal como sucedió.