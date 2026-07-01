Entró a un local del centro, protagonizó una escena repugnante y volvió horas después

Personal de la Comisaría 3° demoró al hombre luego de que regresara al comercio.

Momentos de tensión e incomodidad se vivieron en un comercio céntrico de General Roca , luego de que un hombre de 26 años fuera acusado de realizar exhibiciones obscenas dentro de un local y terminara demorado por la Policía.

El hecho ocurrió en un bazar ubicado sobre calle Tucumán, donde una joven de 21 años realizaba sus tareas habituales cuando advirtió una situación que la dejó en shock.

De acuerdo al relato presentado ante efectivos de la Policía de Río Negro, la empleada observó a un hombre dentro del comercio que, en un momento, se bajó los pantalones y comenzó a realizar actos de exhibición sobre sus genitales .

Inmediatamente dio aviso al propietario del lugar, quien intentó localizar al sospechoso, aunque para ese momento ya había escapado.

Las cámaras fueron clave para identificarlo

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 3° de General Roca revisaron las cámaras de seguridad del comercio y lograron registrar el episodio.

Además, imágenes captadas en el exterior permitieron establecer que el sospechoso abandonó la zona a bordo de un automóvil Chevrolet gris de tres puertas, dato que resultó clave para avanzar en la investigación.

Volvió al comercio y terminó detenido

Cuando el caso ya estaba en manos de la Fiscalía de turno, desde el mismo comercio alertaron a la Policía que el sospechoso había regresado al lugar.

Ante esa situación, efectivos policiales acudieron nuevamente y procedieron a identificar al hombre, de 26 años, quien finalmente fue demorado y trasladado a la unidad policial.

La Justicia abrió un legajo por el presunto delito de exhibiciones obscenas, con intervención del Cuerpo de Investigación Judicial.

Otra detención llamativa en las últimas horas en la región

Un hombre de Fernández Oro quedó involucrado en una causa por encubrimiento al ser descubierto con una moto que había sido denunciada como robada. El hecho ocurrió durante las primeras horas del domingo, y tuvo relación con un incidente violento registrado poco antes en inmediaciones del CET 27, ubicado en la esquina de Bahía Blanca y Primeros Pobladores, zona céntrica de la ciudad.

Un vecino llamó a la Comisaría 26 para alertar que se había desatado una trifulca entre varios hombres, por lo que concurrió un patrullero al lugar a la 1:25 para controlar los desmanes. Sin embargo, no encontraron nada anormal, informaron fuentes de la fuerza.

Pero pocos minutos después, a la 1:34, en la misma unidad recibieron otra comunicación del hospital local en la que informaban que había ingresado un paciente herido en el rostro, que se movilizaba en una moto que había dejado tirada frente al sector de guardia del nosocomio.

El mismo móvil se dirigió al establecimiento sanitario, donde se entrevistaron con el sujeto que manifestó que había sido atacado por un grupo de personas que se domicilian en las inmediaciones de la esquina de las calles Roca y Chile. Pero no quiso denunciar, a pesar que tenía un corte en la frente que requirió curaciones, aunque fue una herida considerada leve.

Los efectivos entonces le preguntaron por la moto en la que testigos afirmaron que había llegado, pero dijo que no era de él. El personal policial entonces procedió a trasladar el rodado, de color negro, que mostraba el faltante de plásticos, luces y el sistema de arranque. Luego de chequear en el registro oficial, determinaron que registraba desde mayo de este año un pedido de secuestro desde General Roca por una denuncia de robo.