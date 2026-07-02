Escándalo: un vendedor ambulante de plantas resistió un control municipal, golpeó a un inspector y enfrentó a la policía

El episodio ocurrió en pleno centro durante un control. El sujeto, de Allen, fue demorado. Se detectó un incremento de vendedores foráneos.

El tensionante operativo muncipal con participación de policías se realizó en pleno centro de Cipolletti. Un vendedor ambulante fue demorado por agredir a un inspector y resistir el arresto.

Un inspector de la decretaría de Fiscalización del Municipio de Cipolletti fue agredido por un vendedor ambulante de plantas durante un tenso operativo de control realizado en pleno centro de la ciudad.

El atacante, oriundo de Allen, también se resistió a la intervención policial, aunque finalmente fue trasladado a la Comisaría 4ta, ubicada a pocos metros del lugar del hecho. El hombre fue demorado y tras ser notificado de la causa iniciada en su contra, recuperó la libertad, informaron desde la Fiscalía local.

El incidente se produjo el miércoles alrededor de las 20 sobre la vereda de la sucursal del supermercado La Anónima ubicado en la calle Roca e Italia, frente al Paseo de la Familia.

Un equipo de empleados del área municipal, abocado específicamente al control callejero y que venía trabajando por la aparición de desconocidos que se dedican a esta actividad exponiendo en ocasiones actitudes hostiles, se presentó en el lugar alertados por la presencia de un grupo de personas que, precisamente, comercializaban vegetales en la vía pública.

Operativo plantas

Allí se encontraron con una camioneta Renault Trafic cargada con distintos tipos de especies de plantas. Pero al avanzar en el procedimiento apareció un hombre que se resistió a la inspección y tras insultar a los trabajadores comunales le pegó una piña en el rostro a uno de ellos, informaron fuentes municipales.

La violenta reacción del sujeto provocó un mayúsculo alboroto que sorprendió a vecinos y transeúntes para pasaron circunstancialmente por el lugar, donde el tránsito vehicular estuvo reducido por la presencia de una camioneta oficial estacionada en doble mano.

Policías de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que acompaña este tipo de operativo concurrió ante el pedido de asistencia, y sus efectivos intervinieron para controlar al vendedor. De todos modos, no fue una tarea sencilla, porque también se resistió a la actuación de los uniformados, aunque finalmente lo redujeron y lo llevaron detenido.

Desde el municipio informaron que el incremento de vendedores callejeros de plantas venía siendo observado desde el área de Fiscalización y el grupo creado para el control de la vía pública venía analizando el movimiento observado últimamente.

Vendedores muy insistentes

La intervención estuvo motivada por las denuncias recibidas acerca del comportamiento que exhiben los vendedores cuando ofrecen su mercadería. Las quejas señalan que son insistentes al extremo, y que hasta reaccionan con rudeza cuando son rechazados.

“La gente se siente obligada a comprarles”, se destacó. Uno de los últimos casos sucedió con una señora mayor que hizo la denuncia, que se sumó a otras que ya se tenían conocimiento.

De acuerdo a los datos averiguados por el personal municipal, en las últimas semanas un grupo de personas provenientes del partido bonaerense de La Matanza se asentó en un inmueble de la calle Santa Cruz, cerca del barrio La Paz. La información recabada indica que se dedican a la comercialización callejera de plantas, y que configura el 90% de la gente que actualmente se dedican a esa actividad en Cipolletti.

Operativo plantas 4

Hay mucha inquietud por la presencia de los desconocidos por la manera en que se manejan y el trato que ofrecen al resto de los vecinos. Incluso las fuentes resaltaron que les han requerido sus documentos para identificarlos, pero que suelen responder que en ese momento no los tienen. Sospechan que es una excusa para evitar que se detecte posibles antecedentes delictivos.

Algunos, ante la insistencia de los operativos de verificación, optaron por retirarse de la ciudad. Pero hay un grupo importante que aún permanece, y son los que suelen verse con cajones con plantas al hombre tanto en la zona céntrica como por sectores barriales con movimiento comercial.

No solo foráneos son los vendedores callejeros. También hay un número menor de locales. Presumen que algunos de ellos son "trapitos" que se volcaron a las plantas ante la ordenanza que prohibió a los limpia vidrios y cuidadores de coches.

Queja de los viveros

La presencia de vendedores ambulantes de plantas generó la protesta de propietarios de viveros de la ciudad, al considerar que son víctimas de una competencia desleal, dado que los callejeros comercializan sin pagar impuestos ni cumplir las normativas que a ellos se les exigen. En septiembre del año pasado enviaron una nota con la queja formal al municipio. En el escrito, remarcan que los comercios habilitados cumplen con tasas municipales, habilitaciones y exigencias de organismos nacionales como el Senasa. Allí subrayaron un punto clave:mientras ellos son fiscalizados de manera constante, los vendedores ambulantes ofrecen incluso árboles frutales sin cumplir con las obligaciones legales, lo que además supone un riesgo sanitario.