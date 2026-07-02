Le prohíben acercarse a su ex pareja en Fernández Oro: "Cada vez que la cruza la agrede"

La denuncia la presentó una mujer y apuntó al hombre con quien mantuvo una relación de pareja. Ordenaron medidas para protegerla.

Otro caso de violencia de género fue denunciado en Fernández Oro. El acusado tiene prohibido acercarse a su ex pareja ni hostigarla por ningún medio.

Una mujer acusó a su ex pareja de haberla agredida mientras se encontraba con otras personas. La denuncia la realizó el 28 de junio último en la Comisaría 26 de Fernández Oro y para constatar sus dichos, presentó un certificado médico.

Pero además sostuvo que el hombre “cada vez que la cruza la agrede verbal y físicamente”, por lo que pidió que la protejan. La presentación impulsó la apertura de una causa por violencia familiar, de acuerdo a lo que establece la Ley 3040 -que regula la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, la que fue elevada al Juzgado de Paz local, cuya titular Gabriela Rodríguez, advirtió el riesgo en que se encuentra la denunciante.

Ante ese escenario dispuso dictar medidas para resguardarla. En primer lugar, le impuso al sujeto la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del domicilio de la mujer, como también le aclaró que deberá mantener una “distancia prudente” donde se encuentre o transite, ya sean lugares públicos o privados. Todo por un lapso de 90 días.

La obligación de cumplir las medidas

La disposición le impide también provocar actos de hostigamiento o agresiones mediante llamados telefónicos, mensajes de texto o redes sociales dirigidos a la víctima.

Le advirtieron al hombre -que no es identificado- que en caso de incumplimiento a las medidas establecidas que será sancionado según lo establece la normativa, que incluye arresto, multa económica o trabajo comunitario. Mientras que, de constatar que “medió clara intención de violar las prohibiciones o de omitir las obligaciones impuestas” le darán intervención al Ministerio Público fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad.

Por otra parte, la magistrada ordenó que ambas partes deberán presentarse a entrevista a fin de evaluar si requieren iniciar tratamiento con profesionales psicólogos del hospital de su ciudad, por lo que deberán presentarse en el Servicio de Salud Mental con el fin de acordar la modalidad del tratamiento, en caso de corresponder.

comisaria 26 fernandez oro La resolución del Juzgado de Paz de Fernández Oro impuso la restricción perimetral y exclusión del hogar contra los dos hijos de la mujer.

En tanto que el expediente iniciado será elevado al Juzgado de Familia de Cipolletti para que se le den continuidad al trámite legal. Se les informó que en esa instancia deberán contar con el asesoramiento de un abogado particular o en caso de no contar con recursos suficientes podrán requerir la asistencia legal gratuita en la Defensoría Oficial.

Además, ante la posible comisión de un delito de tipo penal, también el Juez de Paz pidió la intervención de la Fiscalía. El paquete de medidas incluye requerir el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a lo ordenado, y que en caso de urgencia la víctima deberá comunicarse al teléfono de la Comisaría 26 (2994298391) al 101 o 911.