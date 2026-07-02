Vecinos llevaron reclamos de barrios populares a la sede cipoleña Energía y al Deliberante de Fernández Oro

Vecinos y militantes de la Mesa de Barrios Populares protagonizaron el miércoles una jornada de lucha, planteando reclamos en Cipolletti, Oro y otras ciudades.

Dirigentes de la Mesa de Barrios Populares de Río Negro se hicieron presentes en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente para gestionar una audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck y por reclamos de obras y servicios.

Vecinos de barrios populares de Cipolletti, Fernández Oro y otras ciudades de Río Negro concretaron una jornada de lucha por reclamos sectoriales . En Cipolletti, en la sede de Energía, solicitaron una pronta reunión con el gobernador Alberto Weretilneck , en tanto que en el Deliberante y el Municipio orense exigieron la urbanización y la mejora de servicios para el barrio Aliwen.

La jornada se desarrolló a instancias de la Mesa Nacional de Barrios Populares y tuvo eco en todo el país. La demanda central apuntó al cumplimiento de numerosos proyectos de infraestructura que debería haberse concretado con aportes del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y a que se finalicen los cientos de obras que se habían iniciado y quedaron sin terminar cuando el gobierno nacional cerró definitivamente, el año pasado, esa fuente de financiamiento.

A principios de abril, se supo oficialmente que había 257.488 millones de pesos atesorados en el FISU. Es un monto que, por obligación, Nación debió invertir en diversas iniciativas de las barriadas de Argentina. No lo ha hecho, al principio de su gestión, por decisión política y, luego, escudándose en la clausura, que decretó, del Fondo.

BARRIOS POPULARES DELIBERANTE DE FERNANDEZ ORO Se profundizan los reclamos de dirigentes y vecinos de los barrios populares. En Fernández Oro, un grupo de refrentes y pobladores consiguieron hablar con autoridades del Municipio y el Concejo Deliberante.

En el país, hay registrados 6.467 barrios populares, en los que habitan un total de 5.000.000 de personas. De ese conjunto, se estima que son más de 193.000 familias las que se han visto perjudicadas por la paralización de obras de agua, electricidad, cordón cuneta y mejora de viviendas.

Reclamos en Río Negro

Los reclamos fueron canalizados en la provincia por la Mesa de Barrios Populares de Río Negro, con acciones desplegadas en Cipolletti, Fernández Oro, General Roca, San Carlos de Bariloche, El Bolsón y Viedma.

En Cipolletti, integrantes de la Mesa provincial se presentaron en la sede de la secretaría de Energía y Ambiente, ubicada en la calle colectora Ingeniero César Cipolletti, entre los Sauces y Arrayanes, frente a la Ruta Nacional 22.

En el lugar, entregaron una nota en la que se solicita una audiencia con el gobernador Weretilneck, con el fin de "abordar la problemática del servicio eléctrico en los barrios populares".

Reactivación de obras

Según información de la organización barrial rionegrina, además se pidió una reunión con la titular de Energía y Ambiente, Andrea Confini, para avanzar "en la reactivación de las obras financiadas" por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de la Nación y para "la continuidad de los proyectos ARCA", o sea, el programa de Acciones para el Repoblamiento Comunitario de la Argentina.

También le quieren plantear a la funcionaria "la asistencia con materiales para familias y la ejecución de obras eléctricas pendientes, entre ellas, la instalación del transformador sobre calle Esperanza, en Fernández Oro".

Precisamente, en la localidad de Fernández Oro un grupo de dirigentes y vecinos mantuvieron reuniones con el concejal Christian Artero y con el coordinador de Gabinete y asesor legal del Municipio, Martín Rebaliatti, a quienes les requirieron precisiones del "estado del informe de impacto ambiental y desarrollo territorial del barrio Aliwen".

Auditoría y trámite administrativo

En las conversaciones, se constató que la comuna orense "contrató una empresa para auditar" el mencionado informe y que "el proyecto continúa su trámite administrativo".

Dirigentes y vecinos dejaron "expresamente planteada la postura del barrio de que su proyecto sea tratado de manera independiente, sin quedar vinculado a emprendimientos privados ajenos a la lucha de las familias".

Por otra parte, vecinos y militantes barriales de la comunidad de General Roca entregaron en su Municipio una nota dirigida a la intendente María Emilia Soria, a quien le solicitaron una audiencia a efectos de "abordar la situación de los barrios populares y construir una agenda de trabajo conjunta".

Regularización dominial e infraestructura

En el texto cursado a la jefa comunal, se destaca la necesidad de "avanzar en la regularización dominial, el acceso a la tierra, la infraestructura, los servicios básicos y la reactivación de las obras de integración socio urbana paralizadas".

En Viedma, se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para rechazar las iniciativas que "buscan modificar la Ley de Barrios Populares y que implican un retroceso" para la población de todo el país.

En Bariloche, se llevó un escrito al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, a través del cual se solicitan "acciones que garanticen mejores condiciones de vida para las familias", y en El Bolsón integrantes de la Mesa provincial mantuvieron un encuentro con un funcionario del Municipio, quien se "comprometió a coordinar reuniones periódicas" para "dar seguimiento a las gestiones y a las necesidades de cada barrio".