El novedoso gimnasio público y gratuito que se montará al aire libre en Cipolletti: "Completísimo"

Se estima que será inagurado en "agosto o septiembre". Dónde estará ubicado y las características del futuro espacio de entrenamiento.

La premisa es que ningún vecino de Cipolletti se prive de realizar actividad física, fundamental para el bienestar y la salud, por cuestiones económicas. Leandro Domini, director de Deportes anunció la creación de un novedoso gimnasio al aire libre, público y gratuito diseñado para que todos los cipoleños puedan entrenar y realizar actividad física sin costo alguno.

El proyecto se instalará en un punto estratégico de la ciudad: la ciclovía de la calle Vélez Sarsfield . Este sector fue elegido debido a que una gran cantidad de personas lo utiliza en forma diaria para caminar y realizar actividad física. La iniciativa busca potenciar este hábito saludable, transformando el trayecto en un centro de entrenamiento integral.

La inauguración está prevista entre los meses de agosto y septiembre , cuando se pondrá en funcionamiento una estructura basada en un contenedor totalmente equipado. El espacio será, según el propio Domini, "muy completo" y estos son apenas algunos de los elementos con los que contará:

Pesas

Barras

Discos

Lonas para realizar abdominales

Instrumentos específicos

Un profe estará a cargo del gimnasio al aire libre

Cualquier persona que pase caminando por la ciclovía podrá usar las instalaciones de manera libre. Para garantizar la seguridad de los usuarios y el uso correcto del equipamiento, un profesor de educación física estará presente de forma permanente supervisando todas las actividades y guiando a los vecinos en sus rutinas de ejercicios.

La ciclovía lindera al ferrocarril, entre Vélez Sarsfield y la Ruta 65, cambió en poco tiempo su fisonomía. La ciclovía, un lugar estratégico para la actividad física al aire libre.

Esta original movida se suma a otras acciones similares por parte de la Muni, como poner a disposición de los vecinos elementos para realizar actividad física en ese sector y otros puntos de Cipolletti.

Se viene la cancha de sintético

Además, Domini reveló en qué zona de la ciudad estará ubicada la nueva cancha de césped sintético y adelantó la fecha estimada de su estreno.

“Si bien estamos en el proceso de identificar el espacio donde se va a asentar la cancha de sintético, será seguro en la zona norte de la ciudad, más precisamente en el Distrito Vecinal”, anticipó el ex futbolista a LM Cipolletti.

Tras el anuncio que realizó días pasados el intendente Rodrigo Buteler en el cierre del torneo Apertura de la Liga Municipal Infantil, el apodado Mojarra ventiló más detalles de la iniciativa que se encuadra en un ambicioso “proyecto deportivo integral”.

Cancha de sintético La Liga Municipal infantil, un éxito en Cipolletti. Dónde estará la nueva canchita.

En ese sentido, indicó que la obra completa “abarca otros espacios deportivos pero que obviamente llevarán tiempo. Más canchas, playón… Estamos realmente entusiasmados”, confesó.

Respecto a los plazos, estimó que “la cancha esperamos esté lista para el próximo año. Es un proceso largo sobre todo acondicionar el espacio dónde asentarla”.

“La dificultad en la cancha es que es toda una zona nueva, que se está poblando de a poco y hay que mensurar el terreno, nivelar, hacer cordón cuneta, determinar niveles de agua, energía y otras cuestiones. Pero lo importante es que ya está la decisión tomada y estamos en proceso de comprar el sintético”, reafirmó.

Cuándo se instalarán nuevas tribunas

Por otro lado, Domini señaló que las tribunas, en la cancha lindera al Estadio Municipal, “creemos que quedarán listas para el inicio del próximo torneo de la Liga Municipal, previsto para el 9 de agosto. La idea es que todos puedan disfrutar cómodos del espacio”, redondeó.

Como se sabe, las escuelitas que forman parte de la Liga municipal tienen turnos asignados para ir a entrenar al sintético, a razón de una vez por semana. La idea, como manifestó el jefe comunal días pasados, consiste en que al disponer de una cancha los chicos puedan ir más veces a practicar.