Cipolletti inaugura la primera cancha multideportes de arena de la región

La inauguración del espacio deportivo permitirá la realización de beach handball, fútbol y beach vóley. Será sede de torneos municipales y provinciales.

La incorporación más novedosa es la instalación de gradas metálicas que permitirá la asistencia de 364 espectadores.

Cipolletti se prepara para la inauguración de la primera cancha multideportes del Alto Valle , un espacio con características y dimensiones únicas en la región. La apertura se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 20 en el predio del Complejo de Desarrollo Deportivo .

Se trata de un espacio deportivo que permitirá la realización de diferentes disciplinas deportivas como vóley, fútbol y newcom de playa . La apertura se desarrollará con encuentros de beach vóley, beach newcom y beach handball.

La inauguración tendrá lugar en el Complejo de Desarrollo Deportivo ubicado en el Estadio Municipal sobre calle Arenales y Pastor Bowdler. En los cuartos intermedios de los encuentros deportivos, habrá juegos recreativos con malabares para que disfruten los visitantes.

La obra de la cancha de arena incluyó la construcción de un cajón de arena reglamentario de 30x48 metros, la incorporación de un sistema de iluminación deportiva con niveles lumínicos que garantizarán los juegos nocturnos. Además, se instalaron seis columnas metálicas de 12 metros de altura equipadas con luminarias tipo “Stadium”.

La instalación de las gradas y la formación del "aguante"

La inauguración del nuevo espacio deportivo alienta a la asistencia de los visitantes, el apoyo de la familia y la conformación de "seguidores" de la trayectoria de equipos locales.

La cancha forma parte del plan integral de fortalecimiento de la infraestructura deportiva municipal, orientado a ampliar las opciones de práctica deportiva y recreativa dentro del predio. Además, permitirá que Cipolletti sea anfitrión y organizador de torneos regionales y provinciales.

La nueva cancha multideportes generará mayores oportunidades para el desarrollo del deporte, que generará impacto social y repercusión en el turismo. Su apertura consolidará un espacio público seguro, accesible y de calidad para la práctica deportiva para toda la comunidad.

E.C.P PROMESA A LA BANDERA ESTADIO MUNICIPAL (121).JPG El Estadio Municipal también es sede de encuentros escolares como la promesa a la bandera. Estefania Petrella

Cipolletti fue subcampeón en el Federal Juvenil

No pudo ser la victoria en la final, pero los chicos de la sub 15 de Cipo vivieron un año y una experiencia espectacular. Fue 1 a 0 para Atlético Rafaela en el partido decisivo del Federal Juvenil que reunió a los mejores equipos del interior del país a nivel formativo. Los partidos decisivos se disputaron este sábado desde muy temprano en el predio de AFA llamad Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

El torneo es organizado por el Consejo Federal y el albinegro había sido organizador de la semifinal del sur del país, donde derrotó a Rivadavia de Lincoln.

Más allá de los vaivenes del fútbol, Cipo sigue siendo una referencia en la Patagonia y en todo el interior del país a la hora de formar jugadores. Una muestra de ello es el título logrado por Ezequiel Centurión y Franco Amarfil con Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, dos hijos de la ciudad y con paso por las inferiores del club más importante de la ciudad y la región.

Los chicos y el cuerpo técnico fueron felicitados en las redes del club por su esfuerzo y la calidad del juego que mostraron durante el encuentro deportivo.