Persecución terminó con un balazo a un patrullero y detenidos con un arsenal

Ocurrió durante la madrugada de este domingo en Roca. Un hombre y una mujer fueron atrapados con varias armas, chalecos antibalas y presuntos estupefacientes.

Móviles de distintas unidades policiales de General Roca participaron en la persecución del VW Bora, desde donde dispararon contra un patrullero. Una pareja fue detenida.

Un cinematográfico episodio policia l con la participación de varios móviles y uniformados de distintas unidades se produjo durante la madrugada de este domingo en General Roca . Dos personas fueron detenidas con varias armas de fuego, chalecos antibalas, dinero en efectivo y presumiblemente drogas.

El operativo incluyó una impresionante persecución de un vehículo, desde donde efectuaron un disparo de arma de fuego contra uno de los patrulleros. No hubo uniformados heridos de milagro, porque el móvil resultó dañado por el tiro impactó a centímetros del parabrisas del lado del conductor.

El incidente tuvo como punto de inicio llamados telefónicos que alertaron que se estaba produciendo detonaciones de arma de fuego en la zona de las calles Luis Piedrabuena y Los Mirlos, en la zona norte de la ciudad.

Un balazo contra el patrullero

Personal de la Subcomisaría 69 concurrió de inmediato al sector, donde los efectivos observaron un Volkswagen Bora, cuyo conductor al advertirlos aceleró a toda velocidad para escapar, por lo que se inició la persecución por distintas calles, lo que generó tensión e incertidumbre por el ruido de aceleradas y las sirenas de los vehículos policiales.

Pero además también se escucharon disparos, y se debió a que en medio del seguimiento desde el interior del vehículo uno de los ocupantes efectuó un disparo que impactó en el capot del patrullero, a escasa distancia del parabrisas del lado del conductor.

La violenta agresión por parte de los prófugos hizo que se sumaron móviles de distintas unidades para reforzar el procedimiento.

Persecución y tiros Roca 4

Pero en un momento de la huida, velozmente y mientras el vehículo se encontraba en movimiento, se bajó un hombre y continuó corriendo a pie en dirección a un área descampada.

Sin embargo, no fue muy lejos porque los policías lo corrieron y lograron atraparlo en un terreno baldío, donde además se halló un revólver y una pistola calibre 9 milímetros.

Persecución y tiros Roca 3

En tanto, otros móviles lograron interceptar el Volkswagen Bora y detener a quien lo conducía, que resultó ser una mujer.

Lo que siguió luego también fue impactante, porque al requisar el rodado encontraron en el interior una escopeta calibre 12, dos chalecos balísticos, una cartuchera con 40 municiones de distintos calibres y dinero en efectivo.

Además, dentro de una cartuchera de maquillaje se hallaron envoltorios con sustancia vegetal y polvo blanco, presuntamente marihuana y clorhidrato de cocaína, por lo que intervino la Justicia Federal, desde donde se dispusieron las actuaciones correspondientes.